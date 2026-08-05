20 Sifat Kepribadian Positif dan Negatif Zodiak Virgo Menurut Astrologi

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)
JawaPos.com – Zodiak Virgo dikenal sebagai simbol ketelitian dan kesempurnaan dalam astrologi.
Sebagai zodiak yang identik dengan sosok perawan, Virgo memiliki sifat kepribadian yang kompleks dan mendalam.
Astrologi menjelaskan bahwa Virgo memiliki banyak sifat positif, namun juga menyimpan berbagai sifat negatif.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (5/8), dijelaskan mengenai sepuluh sifat kepribadian positif dan negatif zodiak Virgo secara lengkap menurut astrologi.
1. Berpikir sangat logis
Mereka selalu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil sebuah keputusan penting.
Ketakutan membuat kesalahan mendorong mereka melihat suatu persoalan dari berbagai sisi.
Cara berpikir ini membuat solusi yang mereka berikan cenderung matang dan terarah.
2. Sangat pekerja keras
Mereka meyakini bahwa hasil baik hanya bisa diraih melalui usaha yang sungguh-sungguh.
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