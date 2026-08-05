Ramalan Zodiak Aquarius 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi salah satu momen yang cukup menjanjikan bagi Aquarius. Keberuntungan diprediksi berpihak kepada Anda sehingga berbagai rencana memiliki peluang lebih besar untuk berjalan sesuai harapan.
Selain membawa energi positif, hari ini juga menjadi waktu yang tepat untuk mengambil keputusan penting. Dengan pertimbangan yang matang, langkah yang Aquarius pilih berpotensi memberikan hasil yang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan.
Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Rabu (5/8), dikutip dari Astroved.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Secara umum, hari ini diprediksi berjalan dengan baik. Keberuntungan mulai meningkat dan membantu Anda menghadapi berbagai aktivitas dengan lebih percaya diri. Ini juga menjadi momen yang tepat untuk mengambil keputusan penting yang telah lama dipertimbangkan.
Cinta Aquarius
Kehidupan asmara dipenuhi energi positif. Hubungan dengan pasangan terasa semakin hangat sehingga kebersamaan yang dijalani mampu menciptakan suasana yang menyenangkan.
Bagi Aquarius yang masih lajang, aura positif yang Anda pancarkan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat Anda. Jangan ragu membuka diri terhadap perkenalan baru yang berpotensi berkembang menjadi hubungan yang lebih serius.
Karier Aquarius
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