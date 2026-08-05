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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.35 WIB

6 Zodiak yang Paling Tidak Suka Direpotkan Menurut Astrologi

Zodiak yang paling tidak suka direpotkan menurut astrologi./Magnific/ yanalya - Image

Zodiak yang paling tidak suka direpotkan menurut astrologi./Magnific/ yanalya

JawaPos.com  Zodiak memiliki cara berbeda dalam menyikapi gangguan yang muncul di luar rencana mereka.

Beberapa zodiak dikenal sangat tidak suka direpotkan oleh sesuatu yang mengganggu jadwal atau kenyamanannya.

Astrologi menjelaskan bahwa sikap ini muncul dari kebutuhan kuat akan keteraturan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (5/8), dijelaskan mengenai enam zodiak yang paling tidak suka direpotkan menurut astrologi secara lengkap.

1. Aries

Aries tidak menyukai apa pun yang dapat menunda atau menghalangi keinginan mereka untuk bertindak.

Mereka cenderung bereaksi keras terutama ketika sesuatu yang seharusnya mudah tiba-tiba menjadi rumit.

Banyaknya kegiatan yang harus diselesaikan dalam sehari membuat gangguan kecil terasa sangat mengganggu bagi mereka.

Segala hal yang mengacaukan jadwal atau rencana harian mereka dianggap sebagai sumber kejengkelan.

Sifat keras kepala yang mereka miliki sering muncul ketika menghadapi situasi tidak terduga semacam ini.

Editor: Hanny Suwindari
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