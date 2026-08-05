Ramalan Zodiak Capricorn 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu bagi Capricorn untuk lebih banyak bersabar dalam menghadapi berbagai situasi.
Aktivitas mungkin terasa lebih lambat dari biasanya, tetapi bukan berarti Anda tidak bisa melewatinya dengan baik.
Menjaga ketenangan pikiran menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan sepanjang hari.
Meluangkan waktu untuk berdoa atau melakukan kegiatan spiritual dapat membantu meredakan tekanan sekaligus membuat Capricorn lebih siap menghadapi berbagai tantangan.
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Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Rabu (5/8), dikutip dari Astroved.
Secara umum, hari ini diprediksi tidak terlalu dinamis. Anda mungkin merasa energi sedikit menurun sehingga aktivitas berjalan lebih lambat dari biasanya.
Kesabaran dan keteguhan hati menjadi modal penting untuk melewati berbagai situasi.
Kehidupan asmara memerlukan perhatian lebih. Perbedaan pendapat dengan pasangan berpotensi memicu pertengkaran apabila tidak disikapi dengan kepala dingin.
Jika memungkinkan, tunda pembahasan mengenai persoalan yang sensitif hingga suasana hati lebih tenang.
Bagi Capricorn yang masih lajang, hari ini lebih baik difokuskan untuk memahami diri sendiri sebelum membuka hubungan baru.
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