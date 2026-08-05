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Rabu, 5 Agustus 2026 | 16.57 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.com - Zodiak pisces akan dapat menyalurkan upaya ke sesuatu yang positif sekarang. Hari ini akan menjadi hari yang indah.

Emosi pisces akan stabil, dan pisces akan merasakan kesejahteraan diri yang cukup besar. Pisces memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces perlu menghindari drama dan sakit hati dengan menunda obrolan romantis hingga yakin dengan seseorang. Terkait karir, kekacauan yang terjadi selama di tempat kerja menghilang dan membuat pisces lebih fokus bekerja.

Sementara itu, lakukan rutinitas perawatan kulit yang penting untuk menjaga kesehatan dan penampilan kulit. Terkait keuangan, pisces memiliki kesempatan untuk menggabungkan bisnis dengan kesenangan.

Cinta Pisces

Pisces mungkin mendapatkan sinyal yang membingungkan, terutama dalam hubungan yang menggabungkan bisnis dengan persahabatan. Kebingungan muncul dan mengancam persahabatan serta aktivitas yang sedang berkembang. 

Pisces dapat menghindari drama, sakit hati, dan kesengsaraan dengan menunda obrolan romantis sampai yakin ingin bersama orang ini.

Karir Pisces

Perubahan yang menyenangkan di kantor akan terjadi hari ini. Kekacauan yang terjadi selama beberapa hari terakhir menghilang, membuat tempat kerja menjadi nyaman. 

Pisces akhirnya dapat fokus pada pekerjaan. Pisces dapat bekerja dalam keheningan, jadi nikmati waktu produktif ini.

Kesehatan Pisces

Saat ini, banyak perbaikan diperlukan dalam masalah kulit dan kesehatan. Oleh karena itu, jika memiliki noda kulit atau kondisi yang lebih serius, kemungkinan besar kondisi kulit pisces menjadi lebih bersih. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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