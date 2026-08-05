Ramalan Zodiak Aquarius 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Berbagai aspek kehidupan zodiak aquarius mungkin tampak sedikit kacau. Sepertinya, semuanya menjadi berantakan akibat transit ini. Aquarius mungkin perlu bersiap menghadapi beberapa perubahan tak terduga dalam hidup.

Cobalah menghindari mencampuradukkan kehidupan pribadi dan profesional, karena hal itu dapat berbalik merugikan. Tetaplah tenang dan hadapi semuanya sampai keadaan membaik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Terkadang, zodiak aquarius perlu membiarkan pasangan berpikir bahwa dia adalah nomor satu untuk menghindari konflik. Terkait karir, aquarius mungkin mengalami perubahan posisi atau berganti pekerjaan.

Sementara itu, aquarius perlu menghindari makanan yang dapat menyebabkan masalah kulit. Pada sisi keuangan, jangan berpikir untuk berganti pekerjaan sekarang, terutama jika kondisi finansial aquarius belum membaik.

Cinta Aquarius

Hari ini, mungkin akan ada pertengkaran dengan pasangan karena dia ingin mengendalikan dan mendominasi hubungan. Tentu saja, ini hanyalah ilusi.

Terkadang, aquarius harus membiarkan pasangan berpikir bahwa dia adalah yang nomor satu dan membiarkan semuanya berjalan apa adanya.

Karir Aquarius

Hari ini, aquarius mungkin mengalami perubahan posisi geografis dalam karir. Aquarius mungkin berganti pekerjaan atau berpindah kantor.

Jika bekerja dari rumah atau wiraswasta, aquarius mungkin perlu mengubah kantor saat ini. Manfaatkan ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan fasilitas kantormu.

Kesehatan Aquarius