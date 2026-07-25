Hadapi Emosi Negatif dengan Bijak, Terapkan 5 Strategi Ini

Ilustrasi suasana hati buruk (8photo/freepik)
JawaPos.com - Suasana hati seseorang terkadang dapat memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Ketika berhadapan dengan orang yang sedang marah, stres, kecewa, atau mengalami tekanan, tidak jarang kita ikut merasa lelah secara emosional.
Bagi banyak orang, menghadapi emosi negatif dari orang lain bukanlah hal yang mudah. Respons spontan seperti membalas dengan emosi atau ikut merasa kesal justru dapat membuat situasi semakin rumit.
Padahal, ada cara yang lebih sehat untuk menghadapi kondisi tersebut tanpa harus kehilangan ketenangan diri. Dengan memahami emosi orang lain sekaligus menjaga batasan pribadi, seseorang dapat tetap bersikap bijak dalam menghadapi situasi penuh tekanan.
Para profesional di bidang psikologi dan terapi sering menggunakan berbagai teknik untuk membantu seseorang tetap stabil ketika berhadapan dengan emosi yang kuat. Keterampilan tersebut juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan keluarga, pertemanan, maupun pekerjaan.
Kemampuan mengelola respons terhadap suasana hati buruk orang lain bukan hanya membantu menjaga kesehatan mental, tetapi juga dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis.
Berikut lima cara efektif untuk menghadapi orang yang sedang memiliki suasana hati buruk tanpa ikut terseret dalam emosi negatif mereka.
Saat seseorang di sekitar Anda tampak emosional baik sedih, marah, atau cemas reaksi naluriah kita sering kali adalah mencoba memperbaikinya.
Memberi saran atau solusi terdengar logis, tetapi sering kali tidak berhasil.
Justru, pendekatan ini dapat membuat mereka merasa tidak didengar atau disalahpahami.
Alih-alih melihat emosi mereka sebagai masalah yang harus segera diselesaikan, cobalah menganggapnya sebagai teka-teki yang perlu dipahami.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS