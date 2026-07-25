Hadapi Emosi Negatif dengan Bijak, Terapkan 5 Strategi Ini

JawaPos.com - Suasana hati seseorang terkadang dapat memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Ketika berhadapan dengan orang yang sedang marah, stres, kecewa, atau mengalami tekanan, tidak jarang kita ikut merasa lelah secara emosional.

Bagi banyak orang, menghadapi emosi negatif dari orang lain bukanlah hal yang mudah. Respons spontan seperti membalas dengan emosi atau ikut merasa kesal justru dapat membuat situasi semakin rumit.

Padahal, ada cara yang lebih sehat untuk menghadapi kondisi tersebut tanpa harus kehilangan ketenangan diri. Dengan memahami emosi orang lain sekaligus menjaga batasan pribadi, seseorang dapat tetap bersikap bijak dalam menghadapi situasi penuh tekanan.

Para profesional di bidang psikologi dan terapi sering menggunakan berbagai teknik untuk membantu seseorang tetap stabil ketika berhadapan dengan emosi yang kuat. Keterampilan tersebut juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan keluarga, pertemanan, maupun pekerjaan.

Kemampuan mengelola respons terhadap suasana hati buruk orang lain bukan hanya membantu menjaga kesehatan mental, tetapi juga dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis.

Berikut lima cara efektif untuk menghadapi orang yang sedang memiliki suasana hati buruk tanpa ikut terseret dalam emosi negatif mereka.

1. Perlakukan Emosi Orang Lain Sebagai Teka-Teki, Bukan Masalah Saat seseorang di sekitar Anda tampak emosional baik sedih, marah, atau cemas reaksi naluriah kita sering kali adalah mencoba memperbaikinya.

Memberi saran atau solusi terdengar logis, tetapi sering kali tidak berhasil.

Justru, pendekatan ini dapat membuat mereka merasa tidak didengar atau disalahpahami.