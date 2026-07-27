Jika Anda Selalu Mengiyakan Apapun Keinginan Pasangan, Anda Mungkin Mulai Merasakan 6 Sisi Negatif Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mengiyakan apapun keinginan pasangan. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, saling memahami dan berusaha membahagiakan pasangan merupakan hal yang positif. Tidak sedikit orang percaya bahwa mengalah demi keharmonisan adalah tanda cinta yang tulus. Namun, psikologi menunjukkan bahwa selalu mengatakan "iya" terhadap semua keinginan pasangan bukanlah bentuk hubungan yang paling sehat.



Hubungan yang sehat dibangun atas dasar keseimbangan, komunikasi, dan rasa saling menghargai. Artinya, kedua belah pihak memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, menetapkan batasan, dan sesekali mengatakan "tidak" tanpa merasa bersalah.



Jika Anda terus-menerus mengorbankan kebutuhan pribadi hanya demi menyenangkan pasangan, lambat laun hal tersebut dapat berdampak pada kesehatan mental maupun kualitas hubungan itu sendiri.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (27/7), terdapat enam sisi negatif yang mungkin mulai Anda rasakan menurut sudut pandang psikologi.



1. Kehilangan Jati Diri



Salah satu dampak paling umum ketika selalu mengikuti keinginan pasangan adalah perlahan kehilangan identitas diri.



Pada awalnya mungkin terasa biasa saja. Anda memilih restoran favorit pasangan, mengikuti hobinya, menyesuaikan jadwal sesuai keinginannya, bahkan mengubah cara berpakaian atau bergaul agar sesuai dengan harapannya.



Namun jika kebiasaan ini berlangsung terus-menerus, Anda bisa mulai lupa terhadap apa yang sebenarnya Anda sukai.



Psikologi menyebut kondisi ini sebagai self-concept erosion, yaitu memudarnya pemahaman seseorang terhadap identitas dirinya karena terlalu menyesuaikan diri dengan orang lain.



Beberapa tandanya antara lain:



Sulit menentukan keputusan sendiri.

Selalu menunggu persetujuan pasangan.

Tidak lagi memiliki aktivitas yang benar-benar dinikmati secara pribadi.

Merasa kosong ketika pasangan sedang tidak bersama.



Hubungan yang sehat justru memungkinkan kedua individu tetap menjadi diri sendiri tanpa kehilangan identitas masing-masing.



2. Meningkatnya Stres dan Kelelahan Emosional



Selalu berusaha memenuhi semua keinginan pasangan membutuhkan energi emosional yang besar.



Anda mungkin terus berpikir:



"Jangan sampai dia kecewa."

"Bagaimana kalau dia marah?"

"Aku harus membuat semuanya berjalan sesuai keinginannya."



Lama-kelamaan pola pikir seperti ini menciptakan tekanan psikologis yang terus-menerus.



Tubuh akan lebih sering berada dalam kondisi waspada sehingga meningkatkan stres, kecemasan, bahkan kelelahan mental.



Ironisnya, pasangan belum tentu menyadari pengorbanan yang Anda lakukan karena mereka mulai menganggap semua itu sebagai sesuatu yang normal.



3. Hubungan Menjadi Tidak Seimbang



Dalam psikologi hubungan, keseimbangan merupakan fondasi penting.



Jika satu pihak selalu mengalah sementara pihak lain selalu menentukan keputusan, maka hubungan berubah menjadi tidak setara.



Misalnya:



Selalu mengikuti tempat liburan pilihan pasangan.

Selalu meminta maaf meski bukan Anda yang salah.

Selalu menyesuaikan jadwal tanpa mempertimbangkan kebutuhan sendiri.

Tidak pernah berani menyampaikan keberatan.



Ketidakseimbangan seperti ini dapat membuat salah satu pihak memiliki kontrol yang jauh lebih besar dibanding pasangannya.



Semakin lama, hubungan bukan lagi soal kerja sama, melainkan tentang siapa yang selalu mengikuti dan siapa yang selalu menentukan.



4. Rasa Kesal yang Dipendam Akan Terus Bertambah



Orang yang selalu berkata "iya" belum tentu benar-benar merasa bahagia.



Banyak orang sebenarnya menyimpan rasa kecewa yang tidak pernah diungkapkan.



Mereka memilih diam karena takut konflik.



Padahal emosi yang dipendam tidak benar-benar hilang. Emosi tersebut hanya menumpuk sedikit demi sedikit hingga akhirnya muncul dalam bentuk:



Mudah tersinggung.

Cepat marah karena hal-hal kecil.

Merasa tidak dihargai.

Kehilangan kedekatan emosional dengan pasangan.



Dalam psikologi, komunikasi yang terbuka jauh lebih sehat dibanding memendam semua perasaan hanya demi menghindari pertengkaran.



5. Pasangan Bisa Terbiasa Menganggap Pengorbanan Anda Sebagai Hal Biasa



Manusia memiliki kecenderungan untuk beradaptasi terhadap sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus.



Jika Anda selalu memenuhi semua permintaan pasangan, lama-kelamaan perilaku tersebut dianggap sebagai standar, bukan lagi bentuk perhatian yang istimewa.



Akibatnya:



Pasangan semakin banyak meminta.

Pengorbanan Anda semakin besar.

Apresiasi semakin berkurang.

Ketika sekali saja Anda menolak, pasangan justru merasa Anda berubah.



Fenomena ini sering disebut sebagai adaptasi psikologis, yaitu ketika seseorang terbiasa menerima suatu perlakuan hingga tidak lagi menyadari nilai dari pengorbanan tersebut.



6. Harga Diri Bisa Perlahan Menurun



Ketika kebutuhan pribadi selalu berada di urutan terakhir, Anda tanpa sadar mengirimkan pesan kepada diri sendiri bahwa keinginan orang lain lebih penting dibanding kebutuhan Anda.



Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi harga diri.



Beberapa tandanya meliputi:



Sulit mengatakan "tidak".

Takut ditolak.

Merasa tidak pantas memiliki keinginan sendiri.

Selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain meski diri sendiri menderita.



Psikologi menekankan bahwa harga diri yang sehat terbentuk ketika seseorang merasa kebutuhan, pendapat, dan emosinya juga layak dihargai.



Menghormati diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan bagian penting dari kesehatan mental.



Bagaimana Membangun Hubungan yang Lebih Sehat?



Mengatakan "tidak" sesekali bukan berarti Anda tidak mencintai pasangan. Justru hubungan yang matang memberi ruang bagi kedua pihak untuk mengungkapkan keinginan, kebutuhan, dan batasan masing-masing.



Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:



Belajar menyampaikan pendapat dengan tenang dan jujur.

Menetapkan batasan yang sehat tanpa merasa bersalah.

Memberikan kompromi, bukan selalu mengalah.

Tetap mempertahankan hobi, pertemanan, dan tujuan hidup pribadi.

Menghargai kebutuhan pasangan tanpa mengorbankan kesejahteraan diri sendiri.



Hubungan yang kuat bukanlah hubungan di mana satu orang selalu menang dan yang lain selalu mengalah, melainkan hubungan di mana keduanya merasa didengar, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.



Penutup



Menyenangkan pasangan memang merupakan bagian dari kasih sayang. Namun, ketika Anda selalu mengiyakan apa pun keinginannya hingga mengorbankan diri sendiri, hubungan bisa berubah menjadi tidak sehat. Kehilangan jati diri, meningkatnya stres, ketidakseimbangan hubungan, emosi yang terpendam, menurunnya penghargaan dari pasangan, hingga berkurangnya harga diri merupakan beberapa dampak yang dapat muncul menurut psikologi.



