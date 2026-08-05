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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.23 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/coolvector)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi momen yang cukup positif bagi Scorpio. 

Dukungan dari orang-orang di sekitar akan membantu Anda menjalani berbagai aktivitas dengan lebih percaya diri dan optimistis.

Selain itu, kesempatan untuk memperluas relasi juga terbuka lebar. Pertemuan dengan orang baru berpotensi membawa manfaat bagi perkembangan karir maupun kehidupan pribadi Scorpio

Tetaplah menjaga keseimbangan emosi agar setiap peluang dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Rabu (5/8), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, hari ini diprediksi berjalan dengan baik. Anda berpeluang bertemu teman-teman baru yang dapat memberikan dukungan positif bagi perkembangan diri.

Kehadiran mereka bisa menjadi pintu menuju kesempatan yang lebih besar bagi Anda di masa depan.

Cinta Scorpio

Kehidupan asmara berlangsung harmonis. Hubungan dengan pasangan dipenuhi saling pengertian sehingga komunikasi berjalan lebih hangat dan terbuka.

Bagi Scorpio yang masih lajang, hari ini menjadi waktu yang baik untuk mempererat hubungan dengan seseorang yang menarik perhatian Anda. Sikap tulus dan apa adanya akan meninggalkan kesan positif.

Karir Scorpio

Aktivitas pekerjaan akan terasa lebih padat dari biasanya. Anda mungkin menerima sejumlah tugas menantang yang menguji kemampuan dan ketelitian.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Astroved.com
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