Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Freepik)
JawaPos.com - Hari yang penuh kejutan menanti zodiak aries. Emosi aries berada dalam keadaan stabil, yang akan membantu untuk memastikan kesejahteraan diri.
Transit bulan membuat aries merasa kuat dan percaya diri. Jika menyelaraskan energi di awal hari, aries akan berada dalam posisi yang lebih baik.
Hari ini, ada seseorang yang dapat zodiak taurus andalkan untuk memberikan kenyamanan, dan taurus harus memanfaatkannya. Bimbingan dan bantuan mereka mungkin sangat taurus butuhkan untuk keluar dari situasi sulit.
Hari ini adalah hari yang tepat untuk merenungkan betapa beruntungnya taurus memiliki keluarga dan teman yang selalu mendukung. Temukan cara yang bermakna untuk mengungkapkan penghargaan atas semua yang mereka lakukan untukmu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Konflik antara zodiak aries dan pasangan akan terselesaikan dan hal ini melegakan semua pihak. Terkait karir, aries akan menghadiri wawancara yang salah satunya akan berujung pada tawaran pekerjaan.
Sementara itu, bawalah pasangan ke dokter untuk melakukan pemeriksaan jika aries khawatir tentang kesehatannya. Terkait keuangan, aries akhirnya mendapatkan kabar mengenai promosi yang diharapkan di tempat kerja.
Cinta Aries
Jika hari ini mengalami perselisihan dengan pasangan, konflik tersebut akan terselesaikan. Hal ini akan melegakan semua pihak. Cobalah untuk menjaga kedamaian dan diskusikan masalah yang kontroversial secara tertutup.
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