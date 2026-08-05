Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 5 Agustus 2026 | 16.49 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Freepik)

JawaPos.com - Hari yang penuh kejutan menanti zodiak aries. Emosi aries berada dalam keadaan stabil, yang akan membantu untuk memastikan kesejahteraan diri. 

Transit bulan membuat aries merasa kuat dan percaya diri. Jika menyelaraskan energi di awal hari, aries akan berada dalam posisi yang lebih baik.

Hari ini, ada seseorang yang dapat zodiak taurus andalkan untuk memberikan kenyamanan, dan taurus harus memanfaatkannya. Bimbingan dan bantuan mereka mungkin sangat taurus butuhkan untuk keluar dari situasi sulit. 

Hari ini adalah hari yang tepat untuk merenungkan betapa beruntungnya taurus memiliki keluarga dan teman yang selalu mendukung. Temukan cara yang bermakna untuk mengungkapkan penghargaan atas semua yang mereka lakukan untukmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Konflik antara zodiak aries dan pasangan akan terselesaikan dan hal ini melegakan semua pihak. Terkait karir, aries akan menghadiri wawancara yang salah satunya akan berujung pada tawaran pekerjaan.

Sementara itu, bawalah pasangan ke dokter untuk melakukan pemeriksaan jika aries khawatir tentang kesehatannya. Terkait keuangan, aries akhirnya mendapatkan kabar mengenai promosi yang diharapkan di tempat kerja.

Cinta Aries

Jika hari ini mengalami perselisihan dengan pasangan, konflik tersebut akan terselesaikan. Hal ini akan melegakan semua pihak. Cobalah untuk menjaga kedamaian dan diskusikan masalah yang kontroversial secara tertutup. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Capricorn 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuan

Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.10 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.03 WIB

Ramalan Zodiak Libra 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.01 WIB

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore