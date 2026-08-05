Ramalan Zodiak Sagitarius 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuan

JawaPos.com - Begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup zodiak sagitarius, sehingga wajar jika stres berdampak pada kesehatan mental. Sagitarius mungkin merasa murung, sehingga menyebabkan perselisihan yang tidak perlu dengan orang-orang terdekat.

Sagitarius mungkin berperilaku buruk sebagai akibat dari stres yang baru-baru ini menumpuk. Hari ini, cobalah untuk tetap tenang dan terkendali, serta tahan diri jika merasa akan mengatakan sesuatu yang kasar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Bersiaplah karena zodiak sagitarius akan terkejut saat menerima hadiah tak terduga dari pasangan. Terkait karir, pastikan tidak merusak hubungan baik dengan rekan kerja jika sagitarius memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan saat ini.

Sementara itu, sagitarius akan bersinar, karena bintik-bintik gelap di kulit yang sempat muncul akhirnya menghilang. Pada ranah keuangan, jangan berlebihan dalam melakukan pengeluaran jika ingin melunasi tagihan-tagihan yang dimiliki.

Cinta Sagitarius

Hari ini, sagitarius terkejut dan tersentuh saat menerima hadiah tak terduga dari pasangan. Rasakan kehangatan kasih sayangnya dan balaslah dengan cara yang sama. Jika berusaha dalam hubungan saat ini, pasangan akan peduli kepada sagitarius sebagai balasannya.

Karir Sagitarius

Hari ini, sagitarius memutuskan untuk berganti pekerjaan. Jika memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan saat ini, pastikan meninggalkannya dengan baik dan jangan merusak hubungan baik dengan rekan kerja.

Jika mempertahankan hubungan baik dengan mereka, hal itu selalu dapat membantu sagitarius di masa depan. Pilihlah kata-katamu dengan bijak hari ini.

Kesehatan Sagitarius

Sagitarius akan bersinar, karena bintik-bintik gelap yang muncul di kulit minggu lalu telah hilang. Orang-orang akan berkomentar tentang betapa menakjubkannya penampilan sagitarius.