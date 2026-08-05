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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 5 Agustus 2026 | 16.45 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Suasana hati zodiak virgo mungkin akan memanas ketika seseorang mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Atasi masalah ini segera, daripada membiarkannya berlarut-larut sepanjang hari. 

Solusinya membutuhkan kepekaan dan kepedulian. Beri tahu bahwa dia telah sangat menyakitimu, jika memang demikian. Virgo tidak perlu mencoba menyembunyikan perasaan sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu memikirkan bagaimana cara membangun hubungan yang penuh kasih sayang bersama pasangan. Mengenai karir, akan muncul secercah harapan bagi virgo yang baru saja kehilangan pekerjaan. 

Sementara itu, pasangan virgo dalam keadaan sehat dan hanya perlu menghirup udara segar, jadi jangan terlalu khawatir. Terkait keuangan, beli hadiah untuk pasangan dan diri sendiri karena kondisi keuangan virgo sedang membaik saat ini. 

Cinta Virgo

Hari ini akan menjadi hari yang baik di bidang percintaan. Renungkan beberapa momen spesial yang telah virgo lalui bersama pasangan akhir-akhir ini, dan pikirkan bagaimana cara membangun hubungan yang penuh kasih sayang. 

Jangan lupa untuk bersenang-senang dan menikmati waktu luang, karena itu akan memberi kalian berdua cerita untuk dibagikan dan ditertawakan bersama.

Karir Virgo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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