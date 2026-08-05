Ramalan Zodiak Gemini 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Segala sesuatunya tampak berjalan cukup baik untuk zodiak gemini dalam banyak hal. Pikiran gemini jernih, emosi terkendali, dan kepingan-kepingan puzzle mulai terpasang.

Inilah saatnya untuk memanfaatkan keberuntungan ini dan mengubahnya menjadi sesuatu yang besar. Gemini memiliki kekuatan untuk mewujudkan apa pun pada saat ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu membagikan perasaan dengan pasangan dan cinta itu akan terpantul kembali kepadamu. Terkait karir, bangun jaringan dan gunakan keterampilan sosial untuk mendapatkan koneksi yang akan membantu kemajuan karirmu.

Sementara itu, jaga kesehatan melalui gaya hidup sehat dan aktif bersama teman dan keluarga. Terkait keuangan, jangan terlalu boros dan jagalah keseimbangan antara melakukan pembelian serta menyesuaikan anggaran.

Cinta Gemini

Hari ini, gemini dapat merasakan kehangatan dan cinta dari pasangan. Bagikan perasaan dengan pasangan dan gemini akan melihat cinta itu terpantul kembali. Jika lajang, sebaiknya gemini fokus membangun kualitas terbaik diri sendiri agar seseorang yang disukai segera menyadarinya.

Karir Gemini