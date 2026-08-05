Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 5 Agustus 2026 | 16.41 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)

JawaPos.com - Segala sesuatunya tampak berjalan cukup baik untuk zodiak gemini dalam banyak hal. Pikiran gemini jernih, emosi terkendali, dan kepingan-kepingan puzzle mulai terpasang. 

Inilah saatnya untuk memanfaatkan keberuntungan ini dan mengubahnya menjadi sesuatu yang besar. Gemini memiliki kekuatan untuk mewujudkan apa pun pada saat ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu membagikan perasaan dengan pasangan dan cinta itu akan terpantul kembali kepadamu. Terkait karir, bangun jaringan dan gunakan keterampilan sosial untuk mendapatkan koneksi yang akan membantu kemajuan karirmu.

Sementara itu, jaga kesehatan melalui gaya hidup sehat dan aktif bersama teman dan keluarga. Terkait keuangan, jangan terlalu boros dan jagalah keseimbangan antara melakukan pembelian serta menyesuaikan anggaran.

Cinta Gemini

Hari ini, gemini dapat merasakan kehangatan dan cinta dari pasangan. Bagikan perasaan dengan pasangan dan gemini akan melihat cinta itu terpantul kembali. Jika lajang, sebaiknya gemini fokus membangun kualitas terbaik diri sendiri agar seseorang yang disukai segera menyadarinya.

Karir Gemini

Hari ini, cobalah membangun jaringan dan menggunakan keterampilan sosial untuk mendapatkan koneksi penting yang akan membantu karirmu. Kerja keras saja tidak cukup untuk mencapai target karir, jadi cobalah untuk menjaga hubungan baik dengan semua orang. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Capricorn 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuan

Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.10 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.03 WIB

Ramalan Zodiak Libra 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.01 WIB

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore