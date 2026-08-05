Ramalan Zodiak Aries 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini adalah salah satu hari dimana zodiak aries lebih mampu melihat emosi secara intelektual. Sifat aries yang mencintai kebebasan, tidak dirancang untuk berurusan dengan beban dan gejolak emosi yang berat.

Waspadalah terhadap orang-orang yang tampaknya meletakkan masalah di depanmu dan mengharapkan aries untuk menyelesaikannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Konflik antara zodiak aries dan pasangan akan terselesaikan dan hal ini melegakan semua pihak. Terkait karir, aries akan menghadiri wawancara yang salah satunya akan berujung pada tawaran pekerjaan.

Sementara itu, bawalah pasangan ke dokter untuk melakukan pemeriksaan jika aries khawatir tentang kesehatannya. Terkait keuangan, aries akhirnya mendapatkan kabar mengenai promosi yang diharapkan di tempat kerja.

Cinta Aries

Jika hari ini mengalami perselisihan dengan pasangan, konflik tersebut akan terselesaikan. Hal ini akan melegakan semua pihak. Cobalah untuk menjaga kedamaian dan diskusikan masalah yang kontroversial secara tertutup.

Karir Aries