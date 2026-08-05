Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Freepik)
JawaPos.com - Berbagai aspek kehidupan zodiak aquarius mungkin tampak sedikit kacau. Sepertinya, semuanya menjadi berantakan akibat transit ini. Aquarius mungkin perlu bersiap menghadapi beberapa perubahan tak terduga dalam hidup.
Cobalah menghindari mencampuradukkan kehidupan pribadi dan profesional, karena hal itu dapat berbalik merugikan. Tetaplah tenang dan hadapi semuanya sampai keadaan membaik.
Zodiak pisces akan dapat menyalurkan upaya ke sesuatu yang positif sekarang. Hari ini akan menjadi hari yang indah. Emosi pisces akan stabil, dan pisces akan merasakan kesejahteraan diri yang cukup besar. Pisces memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya.
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Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Terkadang, zodiak aquarius perlu membiarkan pasangan berpikir bahwa dia adalah nomor satu untuk menghindari konflik. Terkait karir, aquarius mungkin mengalami perubahan posisi atau berganti pekerjaan.
Sementara itu, aquarius perlu menghindari makanan yang dapat menyebabkan masalah kulit. Pada sisi keuangan, jangan berpikir untuk berganti pekerjaan sekarang, terutama jika kondisi finansial aquarius belum membaik.
Cinta Aquarius
Hari ini, mungkin akan ada pertengkaran dengan pasangan karena dia ingin mengendalikan dan mendominasi hubungan. Tentu saja, ini hanyalah ilusi.
Terkadang, aquarius harus membiarkan pasangan berpikir bahwa dia adalah yang nomor satu dan membiarkan semuanya berjalan apa adanya.
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