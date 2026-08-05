Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi zodiak libra. Emosi libra akan seimbang dan libra mendapatkan rasa kesejahteraan diri.

Kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri libra sedang bagus, jadi manfaatkanlah hari ini. Buatlah kenangan bersama orang-orang terkasih dengan menghabiskan waktu berkualitas bersama.

Zodiak scorpio akan merasa berenergi dan terinspirasi. Untuk sementara, kesampingkan logika dan akal sehat, dan serahkan semuanya pada imajinasi dan kreativitas.

Saat memberi diri sendiri kesempatan untuk bersantai, scorpio akan menyadari bahwa tidak semua hal harus merepotkan dan segala sesuatunya akan mulai mengalir ke arah yang benar. Semuanya akan berjalan dengan sendirinya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Rabu, 5 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra sebaiknya meminta pendapat atau nasihat pasangan saat memiliki masalah saat ini. Terkait karir, libra mungkin akan menemukan tawaran atau informasi pekerjaan baru yang menarik hari ini.

Sementara itu, tetaplah mempertahankan rutinitas kesehatan dan kebugaran yang sangat bermanfaat bagi libra. Terkait keuangan, libra termotivasi untuk mencoba berbagai cara baru dalam menghasilkan lebih banyak uang.

Cinta Libra