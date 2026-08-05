Ramalan Zodiak Taurus 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Bersiaplah untuk mendapatkan kejutan hari ini, zodiak taurus. Mungkin, kejutan itu datang dari orang lain atau mungkin dari diri sendiri. Apa pun itu, menjelang malam taurus cenderung merasa linglung.

Biarkan diri sendiri terbawa oleh rasa lesu yang mungkin menyelimuti. Ini adalah waktu untuk bermain, jadi kesampingkan pekerjaan dan bersenang-senanglah sambil membiarkan emosi yang menentukan tindakanmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus berkompromi dengan pasangan, daripada bersikeras dan mempertahankan pendirian. Terkait karir, pertimbangkan tawaran pekerjaan baru dengan serius dan terimalah.

Sementara itu, pantau kondisi kesehatan pasangan dan luangkan waktu berkualitas untuk meningkatkan semangatnya hari ini. Terkait keuangan, taurus akan menghasilkan banyak uang dengan cukup mudah yang berguna untuk mengisi cadangan dana tambahan.

Cinta Taurus

Hari ini, cobalah berkompromi dengan pasangan daripada bersikeras dan mempertahankan pendirianmu. Hal ini kemungkinan besar akan berkaitan dengan masalah yang sangat penting bagi pasangan. Redam konflik dengan bijak hari ini, dan cobalah untuk menjaga perdamaian.

Karir Taurus