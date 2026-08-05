Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak gemini merasa sedih dan murung hari ini. Namun, melampiaskan frustrasi pada orang lain tidak akan pernah membantu. Jadi, pilihan terbaik gemini adalah tetap tenang apa pun yang terjadi.
Fokuskan seluruh perhatian pada hal-hal positif. Gemini harus mengalihkan perhatian dan mencoba mengalihkan fokus ke hal-hal positif. Gemini perlu berpikir dua kali sebelum mengatakan apa pun, karena itu bisa membuatmu mendapat masalah hari ini.
Zodiak cancer merasa cukup berempati dan emosional hari ini. Cancer merasa simpati kepada orang lain yang benar-benar membutuhkan, dan cancer mungkin akan menghabiskan hari untuk mendengarkan kekhawatiran mereka.
Hal ini adalah tindakan yang hebat, tetapi cancer harus fokus pada diri sendiri hari ini. Tidak ada yang lebih baik daripada kepuasan diri sendiri. Oleh karena itu, cancer perlu bekerja untuk diri sendiri terlebih dahulu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini perlu membagikan perasaan dengan pasangan dan cinta itu akan terpantul kembali kepadamu. Terkait karir, bangun jaringan dan gunakan keterampilan sosial untuk mendapatkan koneksi yang akan membantu kemajuan karirmu.
Sementara itu, jaga kesehatan melalui gaya hidup sehat dan aktif bersama teman dan keluarga. Terkait keuangan, jangan terlalu boros dan jagalah keseimbangan antara melakukan pembelian serta menyesuaikan anggaran.
Cinta Gemini
Hari ini, gemini dapat merasakan kehangatan dan cinta dari pasangan. Bagikan perasaan dengan pasangan dan gemini akan melihat cinta itu terpantul kembali. Jika lajang, sebaiknya gemini fokus membangun kualitas terbaik diri sendiri agar seseorang yang disukai segera menyadarinya.
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