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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.58 WIB

Kasih Bahagia dengan Mudah! 3 Zodiak Paling Mengapresiasi Pesan dari Pasangan di Pagi Hari

Ilustrasi morning text/freepik - Image

Ilustrasi morning text/freepik

JawaPos.com - Morning text dari pasangan selalu bisa menjadi moodbooster yang ampuh untuk memulai hari di pagi hari.

Mengawali pagi dengan pesan manis dari pasangan bisa memberikan rasa bahagia dan membuat mereka merasa diperhatikan sejak awal.

Hal tersebut dirasakan oleh kelima zodiak ini. Ada juga dari mereka yang memiliki kecenderungan senang berkomunikasi dan sangat menghargai ungkapan cinta atau words of affirmation. Lewat pesan sederhana, mereka merasa lebih dicintai dan dihargai.

Mengutip dari laman collective.world, lima zodiak yang paling senang ketika mendapatkan morning text dari pasangan.

Leo merasa bahagia jika mereka berada di pikiran pasangan sejak pagi hari.  Mengirim pesan selamat pagi adalah cara untuk menunjukkan bahwa pasangan serius menginginkan leo. Leo bukan tipe yang bersaing untuk mendapatkan cinta dan perhatian.

Pisces sangat mudah terikat dengan orang yang mereka cintai. Pisces terbiasa menjadi orang yang paling peduli dan berusaha di dalam sebuah hubungan.

Sehingga, mereka terbiasa menjadi orang yang paling peduli dan berusaha di dalam sebuah hubungan. Mereka akan merasa senang jika anda memikirkan mereka sebanyak mereka memikirkan anda.

Gemini adalah zodiak yang sangat suka berkomuniaksi. Mereka lebih mengutamakan kata-kata dibanding tindakan. Sehingga, morning text akan sangat berarti bagi gemini.

Ingatkan gemini bahwa mengobrol dengan mereka akan membawa kebahagiaan yang besar di dalam hidup anda. 

Libra adalah sosok yang romantis. Mereka ingin diperhatikan sejak mata terbuka sampai tertidur. Cara terbaik untuk memulai hari versi libra adalah dengan memberikan pesan yang penuh kepedulian.

Editor: Hanny Suwindari
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