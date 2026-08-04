5 Shio Diprediksi Paling Hoki Akhir Pekan Ini, Momen Bahagia Datang Sebentar Lagi

JawaPos.com – Akhir pekan ini akan membawa kejutan menyenangkan bagi orang-orang yang lahir di bawah lima shio tertentu.

Menurut ramalan astrologi Tiongkok, keberuntungan dan hoki mereka akhirnya akan segera dimulai.

Melansir horoscope, mari simak mana yang diperkirakan akan menikmati hoki dan keberuntungan luar biasa sebelum minggu ini berakhir.

1. Shio Tikus

Shio Tikus perlu bereaksi cepat terhadap peluang baru. Apa yang tampak tanpa harapan beberapa hari yang lalu tiba-tiba dapat membuahkan hasil positif.

Ini terutama dalam pekerjaan, penghasilan sampingan, atau negosiasi yang tertunda lama.

Menjelang akhir minggu, seseorang mungkin akan menawarkan kemitraan, dukungan, atau ide menarik kepada Anda.

Jangan menolaknya hanya karena kekecewaan di masa lalu. Kali ini, keadaan berpihak kepada Anda.

2. Shio Naga