8 Hal yang Membuat Hubungan Bahagia Justru Terasa Membosankan, Menurut Pandangan Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa hubungan yang bahagia akan selalu dipenuhi kejutan romantis, momen penuh gairah, dan kisah cinta yang mendebarkan layaknya dalam film.
Padahal kenyataan dalam kehidupan sehari-hari sering kali berbeda. Hubungan yang sehat dan langgeng justru cenderung berjalan dengan tenang, stabil, dan minim drama. Ironisnya, kondisi inilah yang terkadang membuat sebagian orang mulai merasa bosan.
Perasaan bosan dalam hubungan tidak selalu berarti cinta telah hilang atau hubungan sedang berada di ambang perpisahan.
Dalam banyak kasus, kebosanan muncul karena ekspektasi yang tidak realistis terhadap bagaimana sebuah hubungan "seharusnya" berjalan.
Ketika kehidupan bersama mulai dipenuhi rutinitas, sebagian orang keliru menganggap ketenangan sebagai tanda bahwa hubungan kehilangan percikan cinta.
Psikologi menjelaskan bahwa hubungan yang stabil memang akan mengalami fase di mana sensasi "jatuh cinta" perlahan berubah menjadi rasa nyaman, aman, dan saling percaya. Perubahan ini merupakan bagian alami dari perkembangan hubungan jangka panjang.
Sayangnya, tidak semua orang memahami proses tersebut sehingga mulai mencari sensasi baru yang sebenarnya tidak mereka butuhkan.
Dirangkum dari laman Geediting.com, berikut delapan hal yang sering membuat hubungan bahagia terasa membosankan menurut pandangan psikologi.
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