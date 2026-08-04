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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.02 WIB

Menurut Psikologi, Orang Semakin Bahagia Setiap Dekade Biasanya Berhenti Melakukan 7 Hal Sejak Dini

seseorang yang semakin bahagia (Freepik/EyeEm) - Image

seseorang yang semakin bahagia (Freepik/EyeEm)

JawaPos.com - Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang dicapai dalam sekejap, melainkan perjalanan panjang yang dipupuk dari waktu ke waktu. 

Dalam studi psikologi modern, para peneliti menemukan bahwa orang-orang yang cenderung menjadi lebih bahagia seiring bertambahnya usia bukanlah mereka yang hidup tanpa masalah, melainkan mereka yang secara sadar memilih untuk berhenti melakukan hal-hal tertentu sejak dini.

Kebiasaan-kebiasaan ini seringkali tampak kecil, namun jika terus dipelihara dapat menggerogoti ketenangan batin dan kebahagiaan jangka panjang. 

Sebaliknya, ketika seseorang melepaskannya lebih awal, mereka memberi ruang bagi pertumbuhan emosional, koneksi sosial yang lebih sehat, dan perspektif hidup yang lebih bijaksana. 

Dilansir dari Geediting, inilah tujuh hal yang menurut psikologi, biasanya dihentikan oleh orang-orang yang kian bahagia dari dekade ke dekade:

1. Berhenti Membandingkan Diri dengan Orang Lain

Psikologi menyebut fenomena ini sebagai social comparison theory. 

Membandingkan diri dengan orang lain—terutama di era media sosial—adalah sumber utama ketidakpuasan diri. 

Orang-orang yang semakin bahagia seiring waktu cenderung sadar bahwa setiap individu memiliki garis waktunya sendiri. 

Mereka berhenti mengukur pencapaian hidup berdasarkan standar orang lain. 

Editor: Hanny Suwindari
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