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Rabbany Wanadriani
Minggu, 12 Juli 2026 | 23.40 WIB

Memiliki Mental Kuat, 4 Shio Ini Diyakini Tetap Produktif Saat Berada di Bawah Tekanan

ilustrasi shio mampu bekerja di bawah tekanan. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio mampu bekerja di bawah tekanan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Perjalanan hidup tidak selalu berjalan mulus karena setiap orang pasti menghadapi berbagai tantangan, baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun aktivitas sehari-hari.

Namun, dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya justru mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya ketika berada dalam situasi penuh tekanan.

Mereka disebut dapat menjaga fokus, menemukan ide kreatif, dan tetap berusaha mencapai tujuan meski menghadapi kondisi yang sulit.

Mengutip Horoscope, berikut empat shio yang diyakini memiliki mental tangguh dan mampu bekerja dengan baik di tengah tekanan. Apakah Anda termasuk?

1. Tikus

Shio Tikus dikenal cerdas, banyak akal, dan penuh tekad.

Mereka menyukai tantangan dan selalu tampak memiliki tenaga ekstra saat menghadapi tekanan.

Di bawah tekanan, mereka cenderung menjadi lebih fokus, inovatif, dan tegas.

Baginya, tekanan bukanlah rintangan melainkan katalisator yang memacu mereka untuk bertindak.

2. Kambing

Editor: Setyo Adi Nugroho
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