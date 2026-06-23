Punya Mental Baja, 4 Shio Ini Tahan Bekerja di Bawah Tekanan Tinggi

Ilustrasi zodiak paling ahli menghadapi pekerjaan dengan tekanan tinggi. (Vecteezy: dotshock)
JawaPos.com – Kehidupan kerap menghadirkan berbagai tekanan, mulai dari urusan pekerjaan, hubungan pribadi, hingga aktivitas sehari-hari yang tidak selalu berjalan mulus.
Meski demikian, ada beberapa shio yang justru mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya saat menghadapi situasi sulit. Tekanan yang dihadapi menjadi pemicu bagi mereka untuk lebih produktif, kreatif, dan fokus dalam menyelesaikan berbagai tantangan.
Mengutip Horoscope, terdapat empat shio yang dikenal memiliki ketangguhan mental dan mampu tetap bekerja secara optimal di tengah kondisi yang penuh tekanan. Apakah shio Anda termasuk salah satunya?
1. Tikus
Shio Tikus dikenal cerdas, banyak akal, dan penuh tekad.
Mereka menyukai tantangan dan selalu tampak memiliki tenaga ekstra saat menghadapi tekanan.
Di bawah tekanan, mereka cenderung menjadi lebih fokus, inovatif, dan tegas.
Baginya, tekanan bukanlah rintangan melainkan katalisator yang memacu mereka untuk bertindak.
2. Kambing
Shio Kambing dikenal lembut, tenang, dan mampu berkembang di bawah tekanan.
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