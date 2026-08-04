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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 5 Agustus 2026 | 05.28 WIB

5 Zodiak Paling Supel dan Mudah Bergaul Menurut Astrologi

Zodiak paling supel dan mudah bergaul menurut astrologi./Magnific/ magnific - Image

Zodiak paling supel dan mudah bergaul menurut astrologi./Magnific/ magnific

JawaPos.com – Zodiak memiliki cara berbeda dalam menunjukkan tingkat kesupelan dalam bergaul dengan orang lain.

Beberapa zodiak dikenal sangat supel dan mudah nyaman berada di tengah suasana ramai.

Astrologi menjelaskan bahwa kepribadian supel ini muncul dari rasa percaya diri dan energi sosial yang kuat.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (4/8), dijelaskan mengenai lima zodiak paling supel menurut astrologi secara lengkap.

1. Aries

Aries dikenal sangat menikmati suasana sosial karena di situlah mereka merasa paling menjadi diri sendiri. Mereka tidak perlu berusaha keras untuk terlihat ramah atau disukai oleh orang lain.

Sikap terbuka tersebut muncul secara alami tanpa memerlukan usaha berlebihan dari diri mereka.

Aries termasuk zodiak penuh energi yang justru berkembang di tengah keramaian dan pertemuan baru.

Rasa percaya diri yang besar membuat mereka tetap terlihat menonjol meski tidak sedang berusaha tampil.

Mereka sering menjadi pihak yang memulai percakapan dan menunjukkan ketertarikan pada orang lain.

Editor: Hanny Suwindari
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