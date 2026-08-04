Tes Ilusi Optik: Singa Atau Zebra yang Dilihat? Ungkap Kamu Orang yang Pendiam Atau Suka Bergaul

Tes ilusi optik orang pendiam atau supel (Times Of India)
JawaPos.com - Tes ini menampilkan gambar visual ambigu yang bisa menipu mata dan otak, membuat setiap orang melihat hal berbeda di satu gambar yang sama.
Ilusi optik ini sering dipakai untuk mengungkap kepribadian, pola pikir, hingga kecenderungan emosional seseorang secara singkat namun menyenangkan.
Salah satu contohnya adalah gambar “Singa atau Zebra” yang ramai dibagikan oleh Jagran Josh.
Sekilas, orang akan melihat gambar singa atau zebra lebih dulu, dan apa yang pertama terlihat dipercaya bisa mengungkap apakah kamu termasuk orang pendiam atau justru ekstrovert yang senang bergaul.
Dilansir dari Times of India, berikut adalah arti dari tes ilusi optik hewan ini:
Jika kamu melihat zebra lebih dulu
Apabila zebra adalah hal pertama yang kamu lihat, maka kamu cenderung ekstrovert sejati. Kamu senang bertemu orang baru, mudah membaur, dan merasa energimu justru terisi saat berada di keramaian.
Travelling, pesta, nongkrong bareng teman, atau sekadar bercengkrama ramai-ramai adalah rutinitas favoritmu. Kamu tidak betah jika harus diam terlalu lama tanpa bersosialisasi.
Jika kamu melihat singa lebih dulu
Sebaliknya, jika yang kamu lihat pertama kali adalah singa, maka kamu adalah tipe introvert. Kamu lebih nyaman menikmati waktu sendiri atau hanya ditemani orang-orang terdekat yang benar-benar dipercaya.
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