Jika Anda Ingin Mudah Bergaul dan Diterima oleh Siapapun, Lakukan 7 Perilaku Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Menjadi pribadi yang mudah bergaul bukan berarti harus menjadi orang yang paling lucu, paling pintar, atau paling banyak berbicara.

Dalam ilmu psikologi, orang-orang yang disukai umumnya memiliki kemampuan membangun hubungan yang hangat, membuat orang lain merasa nyaman, dan menunjukkan ketulusan dalam berinteraksi.

Faktanya, banyak penelitian menunjukkan bahwa kualitas hubungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kebahagiaan, kesehatan mental, bahkan kesuksesan dalam karier. Kabar baiknya, kemampuan bersosialisasi bukan hanya bakat alami, tetapi juga keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih.

Jika Anda ingin lebih mudah diterima di lingkungan baru, memperluas pertemanan, atau membangun hubungan yang lebih baik dengan siapa pun.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (1/8), terdapat tujuh perilaku yang direkomendasikan oleh psikologi.

1. Jadilah Pendengar yang Benar-Benar Hadir

Kesalahan yang sering dilakukan banyak orang saat berbincang adalah terlalu sibuk memikirkan apa yang akan mereka katakan berikutnya. Akibatnya, mereka hanya mendengar sekilas tanpa benar-benar memahami lawan bicara.

Dalam psikologi komunikasi, mendengarkan secara aktif atau active listening merupakan salah satu keterampilan sosial yang paling penting. Ketika seseorang merasa didengar, ia akan merasa dihargai dan lebih nyaman berada di dekat Anda.

Cara melatihnya antara lain: