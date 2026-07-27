Menurut Psikologi, Orang yang Sangat Menyebalkan Saat Diajak Bergaul Biasanya Menunjukkan 8 Perilaku Ini Tanpa Disadarinya

seseorang yang menyebalkan saat diajak bergaul (Freepik/DC Studio)
JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial, kita pasti pernah bertemu dengan seseorang yang terasa begitu menyebalkan saat diajak bergaul.
Mereka mungkin tidak menyadari bahwa kehadiran mereka bisa menciptakan ketegangan, membuat suasana jadi tidak nyaman, atau bahkan secara perlahan membuat orang lain menjauh.
Yang mengejutkan, banyak dari perilaku ini sebenarnya dilakukan tanpa disadari.
Menurut psikologi, ada sejumlah pola perilaku tertentu yang jika dilakukan secara konsisten dapat membuat seseorang dianggap menyebalkan atau tidak menyenangkan dalam pergaulan.
Dilansir dari Geediting, terdapat delapan perilaku umum yang sering ditunjukkan oleh orang-orang yang terasa sangat menyebalkan saat diajak bergaul, menurut pandangan psikologi:
1. Selalu Membicarakan Diri Sendiri Tanpa Memberi Ruang untuk Orang Lain
Psikologi menyebut perilaku ini sebagai self-centered communication.
Orang seperti ini kerap mendominasi percakapan, membicarakan pencapaian, masalah, atau opini pribadinya tanpa menunjukkan ketertarikan pada cerita orang lain.
Hal ini membuat interaksi terasa tidak seimbang dan membosankan.
Dalam jangka panjang, lawan bicara akan merasa tidak dihargai atau hanya dijadikan pendengar pasif.
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