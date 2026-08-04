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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 5 Agustus 2026 | 06.28 WIB

6 Zodiak Paling Tangguh Secara Mental dalam Menghadapi Segala Tantangan Menurut Astrologi

Zodiak tangguh secara mental dalam menghadapi segala tantangan menurut astrologi./Magnific/ senivpetro - Image

Zodiak tangguh secara mental dalam menghadapi segala tantangan menurut astrologi./Magnific/ senivpetro

JawaPos.com – Zodiak memiliki cara berbeda dalam membangun kekuatan mental untuk menghadapi berbagai tantangan hidup.

Beberapa zodiak dikenal sangat tangguh secara mental sehingga mampu bertahan dalam situasi sulit sekalipun.

Astrologi menjelaskan bahwa kekuatan mental ini terbentuk dari kombinasi ketangguhan, optimisme, dan kemampuan bangkit dari keterpurukan.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (4/8), dijelaskan mengenai enam zodiak paling kuat mental menurut astrologi secara lengkap.

1. Sagittarius

Sagittarius dikenal terbiasa hidup dengan pikirannya sendiri sehingga sangat memahami seluk-beluk kekuatan mental.

Mereka mampu mengolah informasi dengan baik serta memiliki berbagai cara mengatasi stres dalam hidupnya.

Ketika berada di tengah situasi sulit, Sagittarius tahu persis bagaimana cara menghadapinya dengan tenang.

Mereka cenderung menyelesaikan masalah secara pribadi tanpa perlu menunjukkannya secara berlebihan kepada orang lain.

Keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja selalu menjadi pegangan utama mereka dalam situasi sulit.

Editor: Hanny Suwindari
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