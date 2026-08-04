6 Zodiak Paling Tangguh Secara Mental dalam Menghadapi Segala Tantangan Menurut Astrologi

JawaPos.com – Zodiak memiliki cara berbeda dalam membangun kekuatan mental untuk menghadapi berbagai tantangan hidup.

Beberapa zodiak dikenal sangat tangguh secara mental sehingga mampu bertahan dalam situasi sulit sekalipun.

Astrologi menjelaskan bahwa kekuatan mental ini terbentuk dari kombinasi ketangguhan, optimisme, dan kemampuan bangkit dari keterpurukan.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (4/8), dijelaskan mengenai enam zodiak paling kuat mental menurut astrologi secara lengkap.

1. Sagittarius

Sagittarius dikenal terbiasa hidup dengan pikirannya sendiri sehingga sangat memahami seluk-beluk kekuatan mental.

Mereka mampu mengolah informasi dengan baik serta memiliki berbagai cara mengatasi stres dalam hidupnya.

Ketika berada di tengah situasi sulit, Sagittarius tahu persis bagaimana cara menghadapinya dengan tenang.

Mereka cenderung menyelesaikan masalah secara pribadi tanpa perlu menunjukkannya secara berlebihan kepada orang lain.