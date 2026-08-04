Tantangan Besar Xabi Alonso Mengawali Era Baru Chelsea dengan Skuad Gemuk

JawaPos.com – Chelsea menghadapi tantangan besar pada awal era kepelatihan Xabi Alonso karena harus mengelola skuad yang berjumlah 41 pemain.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (4/8), Jumlah tersebut dinilai terlalu besar untuk kebutuhan satu musim kompetisi sehingga klub perlu mempercepat proses pelepasan sejumlah pemain sebelum bursa transfer ditutup.

Kondisi itu menjadi pekerjaan utama yang harus segera diselesaikan agar persiapan tim berjalan lebih efektif.

Komposisi skuad Chelsea saat ini terdiri atas lima penjaga gawang, sembilan bek tengah, dan delapan penyerang, ditambah sejumlah pemain akademi yang mengikuti tur pramusim.

Daftar tersebut bahkan belum memasukkan beberapa pemain yang masih bersama tim cadangan maupun pemain muda yang belum kembali dari tugas internasional.

Situasi tersebut membuat proses penyusunan skuad utama menjadi semakin kompleks bagi Xabi Alonso.

Chelsea telah memulai proses perampingan skuad dengan memperoleh pemasukan sekitar EUR 132,3 juta atau setara sekitar Rp2,52 triliun dari sejumlah transfer pemain. Beberapa pemain telah meninggalkan Stamford Bridge, tetapi klub masih harus mencari tujuan baru bagi sejumlah pemain lain yang belum masuk dalam rencana utama tim.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan keseimbangan komposisi skuad menjelang dimulainya musim kompetisi.

Xabi Alonso menegaskan bahwa perencanaan tim dapat berubah hingga hari terakhir bursa transfer. Menurutnya, setiap peluang di pasar transfer harus disikapi dengan cepat tanpa mengabaikan rencana jangka panjang yang telah disusun.