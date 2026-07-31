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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 31 Juli 2026 | 16.56 WIB

5 Tantangan Orang dengan Integritas Tinggi di Tempat Kerja Menurut Psikologi

Tantangan orang dengan integritas tinggi di tempat kerja menurut psikologi / foto : Magnific/ pressfoto - Image

Tantangan orang dengan integritas tinggi di tempat kerja menurut psikologi / foto : Magnific/ pressfoto

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa memiliki prinsip moral yang kuat terkadang sulit selaras dengan budaya kerja di sebuah perusahaan.

Orang dengan integritas tinggi bukan berarti menjadi karyawan yang buruk di lingkungan kerjanya.

Namun tantangan tetap muncul ketika tempat kerja justru menghargai perilaku yang bertentangan dengan nilai yang dipegangnya.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (31/7), berikut lima tantangan yang biasa dihadapi orang berintegritas tinggi ketika menjalani pekerjaannya sehari-hari.

1. Kesulitan tetap diam saat mengetahui sesuatu yang salah

Sebagian orang merasa nyaman mengabaikan hal mencurigakan yang mereka temui di tempat kerja.

Orang dengan integritas tinggi justru kesulitan untuk sekadar mengabaikan situasi semacam itu begitu saja.

Mereka sering merasakan dorongan batin untuk menyuarakan kejanggalan meski hal itu dapat memperumit kehidupan profesionalnya.

Banyak tempat kerja mendorong karyawan untuk tetap fokus pada tugasnya sendiri tanpa banyak berkomentar.

Menyuarakan pendapat dalam situasi seperti ini tetap membawa risiko tersendiri bagi karyawan yang melakukannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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