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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.16 WIB

Raja Rezeki! 7 Weton Unggulan Digentayangi Kekayaan Setiap Saat, Jumlah Harta Tak Usah Diragukan

Ilustrasi weton yang hidupnya bergelimang harta dan keberuntungan. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang hidupnya bergelimang harta dan keberuntungan. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya berfungsi untuk mengetahui hari lahir, tetapi juga dianggap memiliki dampak signifikan terhadap takdir, rezeki, pasangan hidup, serta karakter seseorang. 

Salah satu hal yang menarik adalah ramalan terkait rezeki berdasarkan weton kelahiran. 

Dilansir dari Youtube Bara Raja Cirebon, menurut primbon Jawa, terdapat berbagai weton yang disebut sebagai perwujudan raja rezeki—individu yang sejak lahir sudah diberkati oleh kekayaan, alias senantiasa dikelilingi oleh keberuntungan finansial, meskipun kadang tanpa disadari oleh mereka.

Berikut adalah 7 weton yang diyakini memiliki aura keberjalanan berlimpah, karena rezeki seakan mengikuti jejak langkah mereka. 

Harta, jabatan, dan usaha tampak terbuka dengan sendirinya berkat dukungan dari langit dan berkah yang melimpah dari bumi.

1. Weton Jumat Kliwon – Raja Karisma Penarik Rezeki

Orang yang lahir pada hari Jumat Kliwon dianggap sebagai individu yang memiliki daya tarik sangat kuat, baik secara sosial maupun spiritual. 

Mereka sering kali dikelilingi oleh banyak peluang bernilai yang datang dari berbagai arah.

Dalam primbon, Jumat Kliwon memiliki neptu 14 (Jumat: 6, Kliwon: 8), yang sangat efektif dalam menarik energi positif, terutama dalam hal finansial. 

Sering kali seseorang dengan weton ini secara tiba-tiba mendapatkan rezeki dari sumber yang tak terduga: warisan, proyek besar, atau relasi yang membawa peluang bisnis yang menguntungkan.

Editor: Hanny Suwindari
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