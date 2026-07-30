Kaya Mendadak! 5 Shio Kebanjiran Rezeki hingga Tubuhnya Tenggelam dalam Harta yang Meluap

Ilustrasi shio kaya raya. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan spiritual masyarakat Jawa, takdir seseorang bisa dilihat melalui kombinasi shio dari Tiongkok dan perhitungan primbon Jawa.

Ketika energi dari langit dan bumi bersatu dengan kehendak para leluhur serta Dewa Rezeki, sejumlah shio terpilih diyakini telah ditakdirkan untuk merasakan masa kejayaan yang luar biasa.

Dilansir dari Youtube Naura Kom, pada tahun ini, berdasarkan petunjuk primbon dan perhitungan weton, terdapat lima shio istimewa yang nasibnya sudah "ditentukan" oleh Dewa Uang: mereka akan mendapatkan rezeki yang melimpah hingga terasa seperti terbenam dalam harta yang meluap.



Berikut adalah lima shio terpilih tersebut:



1. Shio Tikus (Lahir Tahun: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)



Simbol Ketekunan yang Menghasilkan Kekayaan



Menurut primbon Jawa, individu dengan shio Tikus memiliki insting yang tajam dalam mencari peluang keuntungan.

Di tahun ini, keberuntungan mereka seolah seperti pintu langit dibuka—seakan Dewa Uang memberikan berkah melalui proyek yang tak terduga, peluang usaha, hingga rezeki tak terduga dari sumber yang tidak disangka-sangka.



Dari sudut pandang weton, banyak pemilik shio Tikus yang lahir pada hari pasaran Wage dan Pon diyakini memiliki aura kekayaan yang sangat kuat tahun ini.

Primbon menyatakan bahwa "bintang rezeki" tengah bersinar tepat di atas mereka.

Tidak mengherankan jika mereka akan menikmati limpahan harta seperti sawah yang kebanjiran: deras, bersih, dan menyuburkan.



Ciri-ciri datangnya rezeki:



Tiba-tiba didekati orang dengan tawaran menguntungkan.



Banyak peluang kerja sama bisnis dari luar daerah.



Barang-barang lama tiba-tiba memiliki nilai tinggi.



2. Shio Naga (Lahir Tahun: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)



Titisan Raja, Takdir Kekayaan Sudah Ditentukan Sejak Lahir



Dalam budaya Tiongkok, Naga melambangkan kekuasaan dan keberuntungan besar.

Namun dalam primbon Jawa, shio Naga dianggap sebagai perwujudan penguasa langit yang rezekinya tak akan habis selama ia menjaga keseimbangan batin dan menghormati leluhur.



Di tahun ini, Dewa Uang dilaporkan "turun langsung" untuk memberikan berkah kepada mereka yang lahir dengan shio Naga, terutama yang memiliki weton Selasa Kliwon dan Jumat Legi.

Tidak hanya uang yang mengalir, tetapi juga kehormatan, promosi jabatan, dan keberhasilan dalam proyek yang sebelumnya terhambat.



Tanda-tanda rezeki mulai datang:



Sering bermimpi berenang di air jernih.



Mendapat hadiah besar tanpa alasan jelas.



Utang terlunasi melalui cara yang tak terduga.



3. Shio Kuda (Lahir Tahun: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)



Penunggang Takdir, Kini Menaklukkan Kekayaan



Dalam primbon Jawa, shio Kuda digambarkan sebagai sosok yang tidak pantang menyerah.

Mereka berlari dengan cepat mengejar impian dan selalu berusaha tanpa henti.

Dewa Uang tampaknya terkesan dengan semangat ini, sehingga memutuskan untuk "menumpahkan harta" di jalan yang dilalui oleh pemilik shio Kuda.



Terutama bagi mereka yang lahir di hari Sabtu Pon dan Rabu Wage, pintu rezeki terbuka lebar.

Kekayaan akan datang bukan hanya dari satu sumber, tetapi dari banyak pintu: bisnis keluarga, warisan, hingga investasi kecil yang tiba-tiba membesar.



Gejala kekayaan mulai mengalir:



Keuangan menjadi stabil tanpa disadari.



Peluang usaha muncul dari hobi.



Banyak orang menawarkan kerja sama tanpa diminta.



4. Shio Babi (Lahir Tahun: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)



Simbol Kesuburan dan Kemakmuran yang Berlimpah



Dalam primbon Jawa, shio Babi melambangkan keberuntungan yang tidak tergesa-gesa: tidak memaksakan diri dalam mencari rezeki, tetapi rezeki datang menghampiri.

Dewa Uang sangat menghargai sikap pemilik shio ini yang tenang, bersyukur, dan rendah hati ketika berhasil.



Bagi pemilik shio Babi yang lahir pada Minggu Kliwon dan Kamis Pahing, tahun ini menandakan puncak dari hasil tabungan karma baik yang mereka kumpulkan di masa lalu.

Banyak dari mereka yang akan mendapati keberuntungan melalui anak-anak, pasangan, atau bahkan orang asing yang tiba-tiba menunjukkan perhatian.



Ciri-ciri rezeki yang melimpah:



Kontak dari teman lama yang membawa berita menggembirakan.



Tabungan tetap utuh meski sering digunakan.



Rumah selalu dipenuhi tamu yang membawa berkah.



5. Shio Ayam (Lahir Tahun: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)



Cermat yang Menjadi Kaya



Shio Ayam dikenal dalam primbon Jawa sebagai sosok yang pintar, pekerja keras, dan memiliki perencanaan yang matang.

Mereka bukanlah pengejar uang, tetapi mereka memahami cara mengelola dan meningkatkan rezeki yang ada.

Tahun ini, Dewa Uang dikabarkan "menyerahkan kekayaan besar" kepada mereka untuk dikelola dengan bijaksana.



Shio Ayam yang lahir pada Selasa Pon dan Jumat Wage diprediksi akan meraih keberuntungan terbesar: usaha yang dibangun berkembang pesat, investasi meningkat tajam, dan segala upaya berubah menjadi keuntungan.



Tanda bahwa harta mulai mengalir dengan deras:



Mendapatkan benda berharga secara gratis.



Banyak klien atau pelanggan setia yang datang.



Usaha sampingan tiba-tiba viral atau mendapatkan banyak pembeli.



Kesimpulan: Rezeki Tak Pernah Salah Alamat



Limpahan rezeki yang dijelaskan dalam primbon Jawa bukan hanya sebuah kebetulan, tetapi merupakan hasil dari energi alam semesta, doa dari leluhur, dan perbuatan baik yang terus dipelihara.