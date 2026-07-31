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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.57 WIB

Finansial Naik Pesat! 7 Shio Segera Tajir Melintir, Banyak Harta hingga Disandingkan dengan Para Orang Kaya

Finansial Naik Pesat Keuangan Kuat, 6 Shio Dibekali Insting Tajam dalam Berbisnis - Image

Finansial Naik Pesat Keuangan Kuat, 6 Shio Dibekali Insting Tajam dalam Berbisnis

JawaPos.com - Dalam dunia astrologi Tiongkok, beberapa shio memiliki keberuntungan luar biasa dalam hal finansial. 

Seiring bergantinya tahun, ada beberapa shio yang diprediksi akan mengalami lonjakan kekayaan secara signifikan. 

Bukan hanya sekadar mengalami kenaikan pendapatan biasa, tetapi benar-benar mencapai tingkat kekayaan yang bisa disandingkan dengan para konglomerat dan orang kaya lama.

Dilansir dari Youtube  Naura Kom, jika Anda termasuk salah satu dari 7 shio berikut, bersiaplah karena peluang emas akan datang menghampiri Anda!

1. Shio Naga – Keberuntungan Besar dari Energi Tahun Naga

Tahun ini merupakan tahunnya Shio Naga, dan mereka akan mendapatkan banyak keberkahan finansial. 

Dengan energi yang luar biasa kuat, mereka memiliki daya tarik untuk menarik peluang bisnis besar dan investasi menguntungkan.

Keberuntungan Shio Naga tidak hanya datang dari kerja kerasnya, tetapi juga dari faktor eksternal seperti jaringan bisnis yang semakin luas dan dukungan dari orang-orang berpengaruh. 

Mereka yang bergerak di bidang bisnis, investasi, atau industri kreatif akan mengalami pertumbuhan pesat.

2. Shio Tikus – Penguasa Finansial yang Semakin Kuat

Editor: Hanny Suwindari
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