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Rabu, 5 Agustus 2026 | 02.06 WIB

3 Weton yang di Tahun 2026 Hidupnya Dekat dengan Rezeki, Tak Pernah Lagi Kesulitan Ekonomi

Weton yang diramalkan di tahun 2026 hidupnya dekat dengan rezeki dan tak pernah lagi kesulitan ekonomi. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan di tahun 2026 hidupnya dekat dengan rezeki dan tak pernah lagi kesulitan ekonomi. (dok: magnific)

JawaPos.com - Kesulitan ekonomi memanglah jadi salah satu ketakutan yang kerap dimiliki oleh seseorang.

Menjalani hidup dengan keadaan serba sulit dan kekurangan tentu bukan keinginan dari banyak orang.

Di tahun 2026 ini sendiri dikatakan ada sejumlah pihak yang hidupnya bisa berangsur membaik dan meninggalkan situasi sulit.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan di tahun 2026 hidupnya dekat dengan rezeki dan tak pernah lagi kesulitan ekonomi.

1. Weton Rabu Pon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Rabu Pon sering kali dianugerahi dengan karakter kepemimpinan.

Tahun 2026 ini sendiri dikatakan bisa menjadi waktu terbaik yang dapat mengubah jalan hidup mereka ke depannya.

Kebaikan akan datang dalam berbagai bentuk, salah satunya yaitu rezeki materi dan juga suatu jabatan.

Berkat watak dan kebiasaan mereka, orang-orang pun jadi yakin dan percaya kalau kedudukan tinggi pantas diberikan.   

2. Weton Rabu Legi

Editor: Setyo Adi Nugroho
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