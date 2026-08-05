Sulit Jatuh Miskin! 10 Weton Ini Ditakdirkan Kaya Raya, Sukses Hingga Finansial Selalu Stabil

Weton yang ditakdirkan kaya, sukses dan sulit jatuh miskin kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Menurut Primbon Jawa, ada beberapa weton yang diyakini memiliki nasib istimewa karena ditakdirkan kaya, sukses, dan sulit jatuh miskin.
Weton ini dianggap membawa energi keberuntungan yang stabil, menjadikan pemiliknya mudah meraih pencapaian besar dalam hidup.
Mereka cenderung memiliki insting tajam dalam mengelola keuangan, sehingga jarang terjerumus dalam keterpurukan finansial jatuh miskin.
Primbon menilai bahwa orang dengan weton ini kerap diberi kemudahan dalam meraih hidup kaya, bahkan saat kondisi sedang tidak berpihak.
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, dijelaskan bahwa ada sepuluh weton yang ditakdirkan kaya, sukses dan sulit jatuh miskin menurut primbon jawa.
1. Selasa Pahing
Weton Selasa Pahing memiliki jumlah neptu 12 dan berada dalam naungan lintang Yuyu menurut perhitungan primbon Jawa.
Individu yang terlahir pada weton ini umumnya memiliki sifat mudah cemburu dan gampang tersulut emosi, namun tetap mampu bersosialisasi dengan baik.
Dalam dunia kerja, mereka dikenal sebagai pribadi yang gigih dan tidak mudah menyerah dalam mencapai target yang diinginkan.
Kecerdasan yang dimiliki tidak boleh dipandang sebelah mata karena mereka termasuk orang yang kreatif, rajin, dan memiliki disiplin tinggi.
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