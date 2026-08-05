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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.42 WIB

Tak Pernah Miskin! 10 Weton Kaya Raya yang Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki dan Uang

Ilustrasi Kaya Raya (Freepik) - Image

Ilustrasi Kaya Raya (Freepik)

JawaPos.com – Primbon Jawa menyebut beberapa weton sebagai lambang kekayaan karena hidupnya selalu dikelilingi rezeki dan uang yang mengalir deras.

Weton ini dalam hitungan Primbon Jawa dipercaya membawa keberuntungan finansial dan sering mengalami kemudahan dalam urusan materi.

Menurut Primbon Jawa, mereka yang lahir dengan weton tertentu cenderung memiliki daya tarik terhadap rezeki dan jalan hidup yang mengarah pada kekayaan.

Orang dengan weton ini dalam perhitungan Jawa dipercaya tak pernah jauh dari uang dan selalu mendapat celah untuk menjadi kaya raya.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, dijelaskan bahwa ada sepuluh weton kaya raya yang hidupnya selalu dikelilingi rezeki dan uang menurut primbon jawa.

1. Minggu Pahing

Weton Minggu Pahing memiliki neptu 10 yang terdiri dari hari Minggu dengan nilai 5 dan pasaran Pahing dengan nilai 9.

Pemilik weton ini dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat menonjol dan mampu menginspirasi orang-orang di sekitarnya.

Kemampuan intuisi bisnis mereka sangat tajam sehingga mampu melihat peluang yang tidak terlihat oleh orang lain.

Dalam waktu dekat, mereka diprediksi akan mengalami lonjakan pendapatan yang signifikan, terutama bagi yang bergerak di bidang perdagangan.

Editor: Hanny Suwindari
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