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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 5 Agustus 2026 | 01.42 WIB

6 Zodiak yang Ditakdirkan Sebagai Pemimpin, Memiliki Jiwa Leadership dan Karisma yang Kuat

Ilustrasi memimpin/Magnific - Image

Ilustrasi memimpin/Magnific

JawaPos.com-Beberapa zodiak dikenal memiliki bakat alami sebagai pemimpin.

Hal itu terlihat melalui karisma, kemampuan dalam berpikir, dan kepiawaian mereka dalam menginspirasi banyak orang.

Seperti keempat zodiak ini, mereka sangat mudah mengambil kendali dalam memimpin orang-orang disekitarnya.

Berdasarkan informasi dari laman timesofindia yang dikutip pada (04/08) berikut ulasan enam zodiak yang berpotensi menjadi pemimpin.

Aries tidak takut mengambil resiko maupun menghadapi tantangan secara langsung. Mereka mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tetap tenang dalam situasi penuh dengan tekanan. Aries sangat cocok memimpin di lingkungan kerja yang dinamis dan membutuhkan keputusan yang cepat.

Leo memiliki kharisma kuat, kreatif, dan mudah mempengaruhi orang lain. Leo mampu memimpin dengan penuh semangat, optimisme, dan kehangatan. Mereka pandai dalam memotivasi tim melalui apresiasi dan dukungan. Rasa percaya diri yang tinggi juga membuat mereka menonjol sebagai sosok yang menginspirasi.

Capricorn adalah sosok pemimpin yang disiplin, realistis, dan memiliki strategi matang. Mereka terbiasa menyusun rencana jangka panjang. Capricorn sangat cocok saat memimpin proyek yang membutuhkan koordinasi dan perencanaan jangka panjang.

Scorpio memiliki kemampuan memimpin saat menghadapi perubahan besar ataupun situasi yang kompleks. Mereka mampu membaca keadaan dengan baik dan menyusun strategi yang efektif. Meskipun bekerja di balik layar, pengaruh kepemimpinan mereka sangat kuat dan mampu membawa perubahan yang besar.

Aquarius senang menghadirkan ide-ide baru dan solusi yang tidak biasa. Gaya kepemimpinan mereka cenderung kolaboratif. Mereka percaya bahwa setiap anggota tim memiliki peran penting. Aquarius sangat ahli memimpin proyek yang berkaitan dengan inovasi dan kegiatan sosial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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