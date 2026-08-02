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Rabbany Wanadriani
Senin, 3 Agustus 2026 | 06.07 WIB

Karismanya Kuat, 7 Zodiak Ini Diprediksi Terlahir sebagai Sosok Pemimpin

ilustrasi zodiak cocok jadi pemimpin. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam pandangan astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki karakter dan kecenderungan unik yang memengaruhi cara seseorang menghadapi kehidupan.

Beberapa zodiak disebut memiliki kualitas kepemimpinan yang lebih menonjol, mulai dari rasa percaya diri, kemampuan mengambil keputusan, hingga keberanian membawa perubahan.

Sosok dengan karakter tersebut sering kali mampu menjadi penggerak di lingkungannya. Mereka tidak hanya mengejar pencapaian pribadi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada orang lain.

Meski kepemimpinan sejatinya terbentuk dari pengalaman, usaha, dan proses panjang, astrologi menyebut ada tujuh zodiak yang dikenal memiliki aura pemimpin alami.

Dilansir dari English Jagran, berikut tujuh zodiak yang dipercaya memiliki jiwa kepemimpinan kuat.

1. Leo

Leo dikenal sebagai salah satu zodiak yang memiliki rasa percaya diri tinggi dan daya tarik yang kuat.

Mereka sering tampil sebagai sosok yang berani mengambil peran penting dalam sebuah kelompok.

Kemampuan memimpin Leo terlihat dari keberanian mereka dalam membuat keputusan serta keinginan untuk memberikan pengaruh positif bagi orang di sekitarnya.

Dengan karakter yang penuh semangat dan optimisme, Leo sering menjadi pusat perhatian sekaligus sumber motivasi bagi banyak orang.

2. Capricorn

Capricorn dikenal sebagai pribadi yang ambisius, disiplin, dan memiliki tujuan yang jelas.

Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan dan cenderung menyusun langkah secara matang sebelum bertindak.

Sifat bertanggung jawab membuat Capricorn sering dipercaya untuk memegang posisi penting.

Mereka mampu menjadi pemimpin yang dihormati karena mengutamakan kerja keras, konsistensi, dan hasil nyata.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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