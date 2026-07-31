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Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.52 WIB

Pemimpin yang Dihormati! 4 Weton Ratu Adil ini Diramalkan Kekayaannya Bertambah Banyak

Weton ratu adil yang diramalkan kekayaannya akan bertambah banyak di awal tahun 2026 (Dok. Freepik) - Image

Weton ratu adil yang diramalkan kekayaannya akan bertambah banyak di awal tahun 2026 (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan kitab primbon Jawa, dikenal weton-weton yang memiliki karakter pemimpin baik layaknya ratu adil.

Weton ini sangat cocok menjadi seorang atasan atau pembesar yang mengatur segala sesuatunya dengan bijak.

Adapun pada tahun 2026, diramalkan sejumlah weton yang memiliki karakter seorang pemimpin ini bisa kian bertambah kaya karena berperilaku adil.

Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut weton ratu adil yang diramalkan kekayaannya akan bertambah banyak di awal tahun 2026.

1. Weton Sabtu Pahing 

Mereka yang berweton sabtu pahing khususnya yang memiliki kebijaksanaan yang mendalam diramalkan akan memperoleh banyak aliran rezeki di awal tahun 2026.

Kitab primbon Jawa meyakini, kepemimpinan yang baik di lingkungan kerja maupun masyarakat membuat mereka semakin dihormati oleh banyak orang. 

Seiring dengan kebaikan yang dikenal luas, nama mereka pun ikut naik. Darinya banyak bisnis atau proyek besar datang menambah kekayaan yang dimiliki.

2. Weton Minggu Legi 

Sebagian dari mereka yang berweton minggu legi terutama yang memiliki kepedulian diyakini akan makin dilancarkan rezekinya di awal tahun 2026.

Editor: Hanny Suwindari
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