Pemimpin yang Dihormati! 4 Weton Ratu Adil ini Diramalkan Kekayaannya Bertambah Banyak

Weton ratu adil yang diramalkan kekayaannya akan bertambah banyak di awal tahun 2026 (Dok. Freepik)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan kitab primbon Jawa, dikenal weton-weton yang memiliki karakter pemimpin baik layaknya ratu adil.
Weton ini sangat cocok menjadi seorang atasan atau pembesar yang mengatur segala sesuatunya dengan bijak.
Adapun pada tahun 2026, diramalkan sejumlah weton yang memiliki karakter seorang pemimpin ini bisa kian bertambah kaya karena berperilaku adil.
Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut weton ratu adil yang diramalkan kekayaannya akan bertambah banyak di awal tahun 2026.
1. Weton Sabtu Pahing
Mereka yang berweton sabtu pahing khususnya yang memiliki kebijaksanaan yang mendalam diramalkan akan memperoleh banyak aliran rezeki di awal tahun 2026.
Kitab primbon Jawa meyakini, kepemimpinan yang baik di lingkungan kerja maupun masyarakat membuat mereka semakin dihormati oleh banyak orang.
Seiring dengan kebaikan yang dikenal luas, nama mereka pun ikut naik. Darinya banyak bisnis atau proyek besar datang menambah kekayaan yang dimiliki.
2. Weton Minggu Legi
Sebagian dari mereka yang berweton minggu legi terutama yang memiliki kepedulian diyakini akan makin dilancarkan rezekinya di awal tahun 2026.
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet