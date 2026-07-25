Bukan Karena Keturunan, 6 Weton Ini Disebut Punya Karisma Layaknya Bangsawan

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, kepribadian, hingga perjalanan hidup seseorang. Sebagian masyarakat percaya bahwa kombinasi hari kelahiran tertentu memiliki energi khusus yang memengaruhi sifat dan pembawaan seseorang.

Ada beberapa weton yang dipercaya membawa aura istimewa sejak lahir. Mereka dianggap memiliki wibawa alami, sikap tenang, serta kemampuan menarik perhatian tanpa harus berusaha terlalu keras.

Menurut kepercayaan Jawa, sosok dengan aura tersebut tidak selalu berasal dari keluarga bangsawan. Namun, karakter seperti tutur kata yang bijaksana, pembawaan yang berkelas, dan jiwa kepemimpinan membuat mereka sering diibaratkan memiliki sifat seorang ningrat.

Dalam tradisi Jawa, karakter seperti ini kerap dikaitkan dengan istilah Triwikrama, yaitu gambaran seseorang yang memiliki kewibawaan, kekuatan batin, dan pancaran kepemimpinan.

Meski pembahasan mengenai weton merupakan bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat, bukan penentu pasti kehidupan seseorang. Kesuksesan dan kehormatan tetap dipengaruhi oleh usaha, sikap, serta keputusan yang diambil sepanjang hidup.