Bukan Karena Keturunan, 6 Weton Ini Disebut Punya Karisma Layaknya Bangsawan

Ilustrasi weton yang memiliki aura ningrat dan ditakdirkan jadi pewaris kekayaan bangsawan (freepik)
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, kepribadian, hingga perjalanan hidup seseorang. Sebagian masyarakat percaya bahwa kombinasi hari kelahiran tertentu memiliki energi khusus yang memengaruhi sifat dan pembawaan seseorang.
Ada beberapa weton yang dipercaya membawa aura istimewa sejak lahir. Mereka dianggap memiliki wibawa alami, sikap tenang, serta kemampuan menarik perhatian tanpa harus berusaha terlalu keras.
Menurut kepercayaan Jawa, sosok dengan aura tersebut tidak selalu berasal dari keluarga bangsawan. Namun, karakter seperti tutur kata yang bijaksana, pembawaan yang berkelas, dan jiwa kepemimpinan membuat mereka sering diibaratkan memiliki sifat seorang ningrat.
Dalam tradisi Jawa, karakter seperti ini kerap dikaitkan dengan istilah Triwikrama, yaitu gambaran seseorang yang memiliki kewibawaan, kekuatan batin, dan pancaran kepemimpinan.
Meski pembahasan mengenai weton merupakan bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat, bukan penentu pasti kehidupan seseorang. Kesuksesan dan kehormatan tetap dipengaruhi oleh usaha, sikap, serta keputusan yang diambil sepanjang hidup.
Dilansir JawaPos.com dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut enam weton yang dipercaya memiliki aura ningrat, wibawa tinggi, dan berpeluang menikmati kehidupan yang sejahtera menurut kepercayaan Jawa.
1. Kamis Pahing
Kamis Pahing dikenal sebagai salah satu weton yang membawa energi kepemimpinan dan keluhuran budi.
Dengan neptu 17 (Kamis 8, Pahing 9), pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi tenang, cerdas, dan penuh pertimbangan.
Mereka tak banyak bicara, tapi sekali bersuara, ucapannya seperti petuah. Karismanya terpancar dari ketenangan wajah, sorot mata yang jernih, dan pembawaan yang elegan, bahkan dalam kesederhanaan.
Dari sisi spiritual, Kamis Pahing diyakini punya hubungan kuat dengan leluhur dan energi gaib pelindung. Tak jarang mereka mendapat mimpi atau firasat yang terbukti.
Mereka juga dikenal teguh menjaga adat dan prinsip hidup. Tak heran jika banyak dari mereka tumbuh menjadi tokoh yang disegani: pemimpin, guru spiritual, atau pengusaha besar.
Kehormatan bukan sesuatu yang mereka kejar, tapi datang sendiri karena sikap hidup yang bijaksana.
Jika Anda lahir di Kamis Pahing, bisa jadi jiwa bangsawan memang melekat dalam takdir Anda.
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