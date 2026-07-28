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Leni Setya Wati
Selasa, 28 Juli 2026 | 20.39 WIB

Takdir Elit! 5 Weton yang Membawa Energi Ningrat Ala Bangsawan yang Hidup dalam Kemewahan

seseorang yang secepat kilat jadi ningrat./Freepik/illust_unicorn - Image

seseorang yang secepat kilat jadi ningrat./Freepik/illust_unicorn

JawaPos.com - Tidak semua orang lahir dalam kemewahan. Sebagian harus berjuang keras, sementara yang lain seolah ditakdirkan hidup nyaman sejak dini.

Dalam Primbon Jawa, hal ini dikaitkan dengan weton, penanda kelahiran yang dipercaya mencerminkan karakter, aura, dan potensi rezeki seseorang.

Dari sekian banyak weton, lima di antaranya diyakini membawa energi ningrat. Mereka memiliki kharisma alami, mudah menarik rezeki, dan kerap berada dalam lingkungan sosial yang mendukung kemewahan hidup.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut lima weton yang ditakdirkan banyak rezeki karena membawa energi ningrat dan kemewahan yang bernuansa elit.

1. Jumat Legi

Orang yang lahir pada Jumat Legi dikenal memiliki aura kemewahan yang memancar sejak muda.

Gaya bicara halus, pembawaan berwibawa, dan kemampuan menempatkan diri dengan tepat membuat mereka sering dikaitkan dengan sosok berdarah biru, entah karena lahir dari keluarga terpandang atau menjadi tokoh masyarakat.

Dalam perhitungan Jawa, Jumat memiliki nilai neptu 6 dan Legi 5, total 11. Angka ini melambangkan energi spiritual tinggi, kharisma kuat, dan daya tarik rezeki yang besar. Tak heran, di mana pun mereka berada, peluang datang menghampiri.

Mereka juga mudah dipercaya, sehingga sering diajak kerja sama dalam urusan bisnis maupun proyek besar. Ciri khas lainnya, Jumat Legi memiliki selera tinggi.

Dari pilihan pakaian hingga tatanan rumah, semuanya mencerminkan kelas dan keanggunan. Bahkan jika berasal dari latar belakang sederhana, hidup mereka cenderung cepat naik tingkat secara ekonomi dan sosial.

Editor: Hanny Suwindari
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