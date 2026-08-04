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Niko Sulpriyono
Rabu, 5 Agustus 2026 | 00.13 WIB

Rezeki Datang dari Arah Tak Disangka, 10 Weton Ini Dipercaya Paling Beruntung

Ilustrasi pembawa rezeki tak terduga (fxquadro/Freepik) - Image

Ilustrasi pembawa rezeki tak terduga (fxquadro/Freepik)

JawaPos.com - Bulan Agustus tidak hanya dikenal sebagai bulan kemerdekaan, tetapi juga diyakini membawa perubahan energi spiritual yang kuat. 

Angin terasa lebih sejuk, langit terlihat lebih cerah, dan bagi sebagian orang, ini adalah waktu di mana roda kehidupan mulai berputar naik. 

Dalam kepercayaan Jawa, energi bulan ini bisa memengaruhi nasib dan rezeki seseorang, khususnya bagi mereka yang lahir di hari-hari tertentu atau biasa disebut weton.

Menurut perhitungan primbon Jawa dan pengamatan energi harian, beberapa weton dipercaya akan mengalami lonjakan rezeki yang tidak disangka-sangka pada bulan Agustus. 

Rezeki ini bisa datang secara mendadak, tak terduga, bahkan dalam bentuk yang selama ini tidak pernah terbayangkan. 

Bisa melalui relasi, pekerjaan, peluang bisnis, atau bantuan dari orang yang pernah menerima kebaikan Anda.

Artikel ini akan mengulas 10 weton yang berada dalam gelombang energi positif tersebut. Apakah weton Anda termasuk? 

Mari simak satu per satu penjelasannya agar Anda bisa mempersiapkan diri dan menyambut berkah yang datang dengan bijak yang dirangkum dari kanal YouTube BERKAH HISTORY.

1. Senin Kliwon – Rezeki dari Arah Tak Terduga

Orang yang lahir di hari Senin Kliwon dikenal memiliki energi spiritual yang kuat dan sikap tenang dalam menghadapi hidup. 

Pada bulan Agustus ini, mereka akan menerima kejutan rezeki dari arah yang tak pernah diduga sebelumnya. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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