Rezeki Datang dari Arah Tak Disangka, 7 Weton Ini Disebut Punya Nasib Istimewa Menurut Primbon Jawa

Weton mendapatkan rezeki hingga tangis haru kata Primbon Jawa. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com - Setiap orang tentu berharap mendapatkan kabar baik dan perubahan positif dalam perjalanan hidupnya.

Dalam tradisi Primbon Jawa, terdapat kepercayaan bahwa beberapa weton tertentu memiliki karakter dan energi yang dianggap membawa peluang keberuntungan lebih besar.

Rezeki yang datang tidak selalu berbentuk uang atau kekayaan. Dalam pandangan budaya Jawa, keberuntungan juga dapat berupa kesempatan baru, hubungan baik, kemudahan dalam pekerjaan, hingga pertolongan yang hadir pada waktu yang tepat.

Meski tidak dapat dipastikan secara ilmiah, ramalan weton masih menjadi bagian dari warisan budaya yang dipercaya sebagian masyarakat sebagai bahan refleksi kehidupan.

Dikutip dari kanal YouTube SANIS ONE, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki peluang mendapatkan rezeki besar dan kejutan positif menurut Primbon Jawa.

1. Sabtu Wage Pemilik weton Sabtu Wage sering digambarkan sebagai pribadi yang kuat, mandiri, dan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton ini berada di bawah pengaruh energi yang membuat mereka memiliki kemampuan menarik simpati dari orang lain.

Mereka dikenal tidak mudah menyerah serta memiliki mental yang tangguh dalam menghadapi keadaan sulit.

Selain itu, sifat bijak dalam mengelola keuangan dan kebiasaan membantu orang terdekat dipercaya menjadi salah satu jalan datangnya keberuntungan.

Rezeki bagi Sabtu Wage disebut hadir sebagai hasil dari kerja keras, kesabaran, dan hubungan baik yang telah dibangun selama ini.

2. Minggu Wage Minggu Wage sering dikaitkan dengan karakter yang santun, memiliki hati baik, dan mudah diterima oleh lingkungan sekitar.

Mereka dipercaya memiliki kemampuan menjaga hubungan sosial melalui sikap ramah serta perkataan yang menenangkan.