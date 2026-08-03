5 Weton Ini Disebut Memiliki Magnet Hoki Terkuat Menurut Primbon Jawa, Potensi Jadi Kaya Raya?

Jawapos.com - Kepercayaan mengenai weton masih menjadi bagian dari budaya Jawa yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam Primbon Jawa, weton diyakini tidak hanya menggambarkan karakter seseorang, tetapi juga dipercaya berkaitan dengan potensi rezeki, keberuntungan, hingga perjalanan hidup.

Salah satu pembahasan yang banyak menarik perhatian adalah mengenai weton yang dipercaya memiliki magnet hoki paling kuat.

Menurut Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang disebut memiliki peluang lebih besar untuk meraih kehidupan yang mapan apabila mampu memanfaatkan potensi diri melalui kerja keras, kedisiplinan, serta doa.

Perlu dipahami bahwa pembahasan ini merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa.

Prediksi dalam Primbon Jawa bukanlah kepastian, melainkan warisan budaya yang dapat dijadikan sebagai motivasi untuk terus berusaha, menjaga sikap positif, dan memperbaiki kualitas diri.

Mengapa Ada Orang yang Terlihat Lebih Hoki? Menurut pandangan Primbon Jawa, keberuntungan tidak datang begitu saja.

Ada sejumlah kebiasaan yang dipercaya menjadi penyebab seseorang lebih mudah memperoleh peluang rezeki dibandingkan orang lain.

Pertama, mereka tidak takut mencoba hal baru.