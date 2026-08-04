5 Weton yang Terlihat Misterius, Namun Rezekinya Disebut Tak Pernah Seret

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton dipercaya tidak hanya berkaitan dengan hari kelahiran, tetapi juga menggambarkan karakter dan kepribadian seseorang.

Menurut Primbon Jawa, setiap weton memiliki sifat khas yang dapat terlihat dari cara berpikir, bersikap, hingga menghadapi kehidupan. Ada beberapa orang yang memiliki karakter lebih tertutup, tenang, dan sulit ditebak oleh orang lain.

Meski terkadang terlihat misterius, pribadi seperti ini dipercaya menyimpan banyak sisi positif. Di balik sikapnya yang tidak mudah terbaca, mereka disebut memiliki ketulusan hati, kecerdasan, serta peluang rezeki yang baik.

Dikutip dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut lima weton yang dipercaya memiliki karakter misterius sekaligus keberuntungan dalam urusan rezeki.

1. Senin Pon Senin Pon memiliki jumlah neptu 11, yang berasal dari perpaduan hari Senin bernilai 4 dan pasaran Pon bernilai 7.

Pemilik weton ini dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan pandai menarik perhatian orang lain. Mereka dipercaya memiliki kecerdasan serta kemampuan melihat peluang yang dapat mendukung kehidupannya.

Meski terkadang dianggap memiliki sifat keras hati dan sulit dipengaruhi, karakter tersebut membuat mereka kuat dalam mempertahankan prinsip.

Dalam urusan finansial, Senin Pon dipercaya memiliki jalan rezeki yang cukup baik. Keberuntungan disebut dapat datang melalui kemampuan berpikir cepat dan mengambil keputusan yang tepat.

2. Selasa Kliwon Selasa Kliwon juga memiliki jumlah neptu 11, berasal dari hari Selasa dengan nilai 3 dan pasaran Kliwon bernilai 8.