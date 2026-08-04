Bisnis Makin Bersinar, Ini 6 Shio yang Konon Dikelilingi Energi Keberuntungan

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan energi tersendiri yang dapat menggambarkan berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan pekerjaan, bisnis, dan keuangan.

Beberapa shio disebut memiliki keberuntungan lebih besar dalam hal finansial. Mereka diyakini mempunyai kemampuan membaca peluang, mengambil keputusan yang tepat, serta mengelola usaha dengan baik sehingga berpotensi mengalami peningkatan penghasilan.

Meski ramalan shio merupakan bagian dari budaya dan kepercayaan, banyak orang masih tertarik menjadikannya sebagai hiburan maupun bahan refleksi diri.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki peluang keberuntungan finansial besar menurut Astrologi Tionghoa.

1. Shio Kelinci Shio Kelinci dikenal sebagai salah satu simbol yang memiliki energi positif dalam tradisi Tionghoa. Pemilik shio ini sering digambarkan sebagai sosok yang cerdas, penuh perhitungan, dan mampu melihat peluang dengan baik.

Dalam dunia bisnis, mereka disebut memiliki kemampuan membaca perubahan pasar serta memahami kebutuhan pelanggan. Hal tersebut membuat Shio Kelinci dianggap cocok menjalankan usaha, terutama bidang fashion dan aksesori.

Kemampuan beradaptasi dengan tren baru menjadi salah satu keunggulan mereka. Dengan strategi yang matang dan intuisi bisnis yang kuat, Shio Kelinci dipercaya mampu memperoleh keuntungan yang menjanjikan.

2. Shio Babi Meski sering memiliki berbagai pandangan berbeda dalam masyarakat, dalam Astrologi Tionghoa Shio Babi justru dianggap memiliki makna positif, terutama berkaitan dengan keberuntungan dan kemakmuran.

Pemilik Shio Babi dipercaya mempunyai kemampuan mengelola bisnis dengan baik. Mereka disebut memiliki naluri kuat dalam melihat peluang usaha yang menguntungkan.