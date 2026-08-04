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Rabbany Wanadriani
Rabu, 5 Agustus 2026 | 01.30 WIB

Bukan Sekadar Keberuntungan, 4 Shio Ini Disebut Mampu Membangun Kekayaan Jangka Panjang

Ilustrasi shio paling mengejutkan yang berpotensi kaya raya. (Freepik) - Image

Ilustrasi shio paling mengejutkan yang berpotensi kaya raya. (Freepik)

JawaPos.com - Memiliki kehidupan finansial yang stabil tentu menjadi impian banyak orang. Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki karakter tertentu yang membuat mereka lebih mudah mengembangkan kekayaan.

Bukan hanya mengandalkan keberuntungan, mereka disebut memiliki kebiasaan positif seperti disiplin, pandai mengatur uang, serta mampu melihat peluang yang dapat membawa keuntungan di masa depan.

Meski ramalan shio merupakan bagian dari budaya dan kepercayaan, karakter seperti kerja keras, perencanaan, dan kemampuan mengelola keuangan memang menjadi faktor penting dalam membangun kehidupan yang lebih mapan.

Berikut empat shio yang dipercaya memiliki potensi besar dalam menciptakan kekayaan secara bertahap.

1. Shio Kerbau: Sabar Mengumpulkan Kekayaan

Pemilik Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang tidak mudah tergoda dengan hasil instan. Mereka lebih memilih membangun sesuatu secara perlahan namun konsisten.

Dalam urusan keuangan, mereka cenderung berhati-hati dan memikirkan setiap keputusan dengan matang. Kebiasaan menabung serta kemampuan mengendalikan pengeluaran menjadi salah satu kekuatan utama mereka.

Shio Kerbau juga dipercaya memiliki kemampuan melihat nilai jangka panjang. Mereka lebih tertarik pada investasi yang stabil seperti bisnis, aset, atau peluang yang dapat berkembang seiring waktu.

Bagi mereka, kekayaan bukan sesuatu yang harus dikejar dengan terburu-buru, melainkan hasil dari proses yang disiplin.

2. Shio Monyet: Cerdas Melihat Peluang Finansial

Shio Monyet sering dikaitkan dengan kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Karakter tersebut membuat mereka dianggap mampu menemukan berbagai cara untuk meningkatkan penghasilan.

Mereka bukan tipe yang hanya mengandalkan keberuntungan. Sebaliknya, mereka biasanya memiliki rencana dan tujuan yang jelas sebelum mengambil langkah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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