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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 5 Agustus 2026 | 01.32 WIB

Rezeki Datang dari Berbagai Arah, 8 Weton Ini Diprediksi Raih Keberuntungan Besar Bulan Ini

Weton dinanti rezeki dan keberuntungan besar di Agustus kata primbon jawa. ( Freepik/ johnstocker) - Image

Weton dinanti rezeki dan keberuntungan besar di Agustus kata primbon jawa. ( Freepik/ johnstocker)

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Ada yang menemukan keberhasilan sejak usia muda, sementara sebagian lainnya membutuhkan waktu lebih panjang untuk mencapai titik terbaik dalam hidupnya.

Dalam budaya Jawa, weton sering digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter dan gambaran perjalanan seseorang. Perhitungan hari lahir dan pasaran dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk keberuntungan dan rezeki.

Memasuki bulan Agustus, beberapa weton disebut dalam Primbon Jawa memiliki peluang mendapatkan energi positif yang berkaitan dengan kelancaran usaha, peningkatan karier, dan datangnya kesempatan baru.

Meski ramalan weton merupakan bagian dari tradisi budaya dan bukan kepastian masa depan, nilai-nilai seperti kerja keras, ketekunan, serta sikap baik tetap menjadi faktor penting dalam meraih keberhasilan.

Berikut delapan weton yang dipercaya memiliki peruntungan baik di bulan Agustus.

1. Minggu Wage: Dipercaya Memiliki Aura Keberuntungan Kuat

Minggu Wage sering dikaitkan dengan pribadi yang memiliki keteguhan hati dan kemampuan menghadapi berbagai keadaan. Mereka dipercaya memiliki karakter yang mampu menarik simpati serta mendapat kepercayaan dari orang lain.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton ini berada dalam naungan yang melambangkan keluasan rezeki dan peluang besar. Sikap baik serta kemampuan menjaga hubungan dengan lingkungan sekitar menjadi salah satu faktor yang dipercaya membuka jalan keberhasilan.

2. Minggu Legi: Pribadi Bijak dengan Kemampuan Mengelola Keuangan

Pemilik weton Minggu Legi dikenal sebagai sosok yang ceria, penuh semangat, dan memiliki pemikiran positif. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang senang berbagi ilmu maupun memberikan nasihat kepada orang lain.

Salah satu kelebihan yang dipercaya dimiliki Minggu Legi adalah kemampuan mengatur keuangan. Kebiasaan hidup hemat dan berpikir matang sebelum mengambil keputusan menjadi modal penting untuk membangun kestabilan ekonomi.

3. Senin Legi: Tekun dan Pantang Menyerah Mengejar Kesuksesan

Senin Legi disebut memiliki karakter yang aktif, rajin, dan mudah beradaptasi. Mereka biasanya mampu membangun hubungan baik dengan banyak orang sehingga memiliki lingkungan sosial yang mendukung.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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