Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 4 Agustus 2026 | 18.05 WIB

4 Zodiak yang Dipercaya Menarik Kekayaan Menurut Astrologi, Memiliki Aura Keberuntungan Finansial

Ilustrasi kekayaan/Magnific - Image

Ilustrasi kekayaan/Magnific

JawaPos.com - Setiap zodiak memiliki cara tersendiri untuk meraih kesuksesan. Termasuk sukses dalam hal finansial.

Namun, menurut astrolog profesional, ada beberapa zodiak yang dipercaya memiliki bakat alami dalam mengatur keuangan.

Mereka mampu membangun kekayaan melalui sikap disiplin serta perencanaan matang jangka panjang.

Berdasarkan informasi dari laman /timesofindia yang dikutip pada (04/08) berikut lima zodiak yang memiliki garis sukses alami dalam urusan kekayaan dan kestabilan finansial

Taurus cenderung memilih menabung, berinvestasi jangka panjang, serta mencari sumber pendapatan yang stabil.

Sifat mereka yang realistis membantu taurus untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Taurus dipercaya mampu menarik kekayaan berkat kesabaran dan rasa konsistennya. 

Virgo selalu membuat rencana anggaran, mencatat pengeluaran, serta menetapkan target keuangan dengan rapi.

Mereka mungkin tidak mengejar keberuntungan isnatan, tetapi membangun kekayaan secara bertahap, dengan keputusan yang cermat.

Scorpio tidak takut mengambil resiko selama sudah mempertimbangkannya dengan baik. Mereka juga dikenal strategis dan lebih menunggu peluang yang tepat daripada terburu-buru mengambil keputusan.

Tekad yang kuat serta kemampuan membaca situasi dipercaya scorpio mampu mengubah berbagai peluang menjadi kesuksesan.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Tak Sekadar Hoki, 7 Shio Ini Punya Kecerdasan yang Membuka Jalan Menuju Kekayaan - Image
Zodiak

Tak Sekadar Hoki, 7 Shio Ini Punya Kecerdasan yang Membuka Jalan Menuju Kekayaan

Selasa, 4 Agustus 2026 | 02.35 WIB

Finansial Makin Kuat, 6 Shio Ini Diprediksi Mendapat Banyak Peluang Kekayaan - Image
Zodiak

Finansial Makin Kuat, 6 Shio Ini Diprediksi Mendapat Banyak Peluang Kekayaan

Senin, 3 Agustus 2026 | 06.55 WIB

Dari Nol hingga Kaya Raya, 5 Zodiak Ini Disebut Pandai Membangun Kekayaan - Image
Zodiak

Dari Nol hingga Kaya Raya, 5 Zodiak Ini Disebut Pandai Membangun Kekayaan

Senin, 3 Agustus 2026 | 06.11 WIB

Terpopuler

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia - Image
1

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

4

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie

10

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore