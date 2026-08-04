4 Zodiak yang Dipercaya Menarik Kekayaan Menurut Astrologi, Memiliki Aura Keberuntungan Finansial

JawaPos.com - Setiap zodiak memiliki cara tersendiri untuk meraih kesuksesan. Termasuk sukses dalam hal finansial.

Namun, menurut astrolog profesional, ada beberapa zodiak yang dipercaya memiliki bakat alami dalam mengatur keuangan.

Mereka mampu membangun kekayaan melalui sikap disiplin serta perencanaan matang jangka panjang.

Berdasarkan informasi dari laman /timesofindia yang dikutip pada (04/08) berikut lima zodiak yang memiliki garis sukses alami dalam urusan kekayaan dan kestabilan finansial.

Taurus

Taurus cenderung memilih menabung, berinvestasi jangka panjang, serta mencari sumber pendapatan yang stabil.

Sifat mereka yang realistis membantu taurus untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Taurus dipercaya mampu menarik kekayaan berkat kesabaran dan rasa konsistennya.

Virgo

Virgo selalu membuat rencana anggaran, mencatat pengeluaran, serta menetapkan target keuangan dengan rapi.

Mereka mungkin tidak mengejar keberuntungan isnatan, tetapi membangun kekayaan secara bertahap, dengan keputusan yang cermat.

Scorpio

Scorpio tidak takut mengambil resiko selama sudah mempertimbangkannya dengan baik. Mereka juga dikenal strategis dan lebih menunggu peluang yang tepat daripada terburu-buru mengambil keputusan.